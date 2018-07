Pier Miqueas Barrios, nuevo fichaje de Olimpia, tiene un año sin jugar un partido oficial

El Olimpia de Honduras anunció este viernes el fichaje del defensor argentino Pier Miqueas Barrios de 28 años quien cuenta con un gran historial en primera división con el Belgrano adonde fue compañero del delantero Jerry Bengtson.

En el equipo "pirata" entre segunda y primera divisón, Barrios acumuló 140 partidos sufriendo siete expulsiones, 34 amarillas y un gol que fue el 23 de agosto de 2014 en la cancha de Newell's. Además tuvo un fugaz paso por el Anderlecht de Bélgica.

Sin embargo, pese a ser líder y capitán de este club, Barrios suma ya un año sin jugar un partido oficial profesional desde que lo hizo con el Ferro en segunda división de Argentina el 25 de junio de 2017.

Pier estaba préstamo con este club y en noviembre del 2017 decidión rescindir el contrato tras llegar a un acuerdo con el Belgrano que lo tenía separado del primer plantel y entrenando a parte desde junio.

Tras no lograr conseguir un nuevo trabajo, Pier Miqueas estuvo cerca de irse a la serie C de Italia para participar SS Monopoli 1966, pero finalmente no lo hizo.

Olimpia anunció su fichaje el viernes, pero se incorporará al club cuando pase los exámenes médicos y físico, si llega a tener algún problema por larga inactividad, el club podría cancelar el acuerdo.

EL GOLAZO QUE ANOTÓ EN ARGENTINA PIER BARRIOS