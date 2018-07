OFICIAL: Así se jugará la primera jornada de la Liga Nacional de Honduras

Este sábado inicia el Torneo Apertura 2018 de la Liga Nacional en el estadio Yankel Rosenthal donde el actual campe?n del fútbol hondureño, el Marathón, recibe al Vida de La Ceiba a las 3:00 de la tarde.

La jornada continuará en el estadio Roberto Martínez Ávila de la ciudad de Siguatepeque cuando el Real de Minas reciba al Olimpia a las 5:00 PM.

Uno de los cambios que se ralizó en este inicio del torneo fue una doble jornada que habrá en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Los Lobos de la UPNFM reciben al Honduras Progreso a las 5:00 PM, luego Motagua hace su estreno ante el Platense a las 8:00 PM.

El único encuentro que se disputará el domingo es el del Juticalpa que recibe al Real España en el estadio Juan Ramón Brevé a las 2:00 PM

VER EL CALENDARIO COMPLETO DEL TORNEO APERTURA DE LIGA NACIONAL

PARTIDOS DEL SÁBADO

Marathón Vs Vida 3:00 PM (Transmite Canal 11)

Real de Minas Vs Olimpia 5:00 PM (Transmite Canal 11)

UPNFM Vs Honduras Progreso 6:00 PM (Transmite Telecadena 7/4)

Motagua Vs Platense 8:00 PM (Transmite TSI)

PARTIDO DEL DOMINGO

Juticalpa Vs Real España 2:00 PM (Transmite TSI)