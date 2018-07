Diego Vázquez: “Pondré a mi abogado a que llame a la FIFA y ver si es legal”

Diego Vázquez ya piensa en el Platense, su rival del Motagua en el debut del torneo Apertura, además del tema de Harold Fonseca y de la llegada del volante Sergio Peña.

Diego Vázquez habla sobre el tema de Harold Fonseca

¿Cómo ha tomado esta suspensión aunque usted fue expulsado verdad?

Sí, en primera instancia estoy expulsado por la final y me pusieron dos partidos. Yo escuché eso pero me parece algo insólito porque si viene Guardiola acá mañana entonces no puede entrenar ja, ja... Me parece algo fuera de lugar y habría que revisar en la FIFA si es algo legal.

¿Le parece absurdo entonces?

Sí, hay que poner a mi abogado y llamar a la FIFA. Fui a ver entrenamientos en Rusia y si quieren les mandó los partidos y entrenamientos que fui a ver a lo mejor eso sirve.

Y es que parece que los técnicos extranjeros están invitados a dar capacitaciones...

Bueno a mí nunca me han invitado y eso lo puedo hacer, ya eso es otro tema pero si me solicitan para dar una capacitación con gusto. El curso que dio Rueda estaba jugando la final y fue Hugo con Ninrod.

¿Cómo toma esto entonces?

Lo veo como una exposición mediática, lo unico que sé es que voy a poner a mi abogado a que llame a la FIFA y ver si es legal porque le quita la posibilidad de trabajar a varios técnicos. Recuerdo que cuando estuvo Pinto yo asistí y te repito que en el de Rueda no porque había una final, espero saber más.

Sobre Sergio Peña...

Es un jugador que yo lo había pedido hace dos años y en ese momento Elencoff pidió mucho dinero. Escuché por ahí que trajimos jugadores en puestos innecesarios y entiendo la histeria colectiva que hay porque se fue Discua que era un jugador espectacular. Por ejemplo en el Madrid se fue Cristiano y ustedes creen que van a llevar otro Cristiano, siempre van a venir jugadores diferentes que se adaptan a la idea colectiva.

Acá usted espera con los brazos abiertos a Rubilio Castilo, ¿cierto?

Claro porque es un jugador que siempre tiene las puertas abiertas y para aclarar ese tema, cuando él vino de Vida a Motagua salió que tenía un problema congénito en la revisión médica y ha jugado así de esa manera, lo que te puedo asegurar que es que yo tenía conocimiento de su situación y siempre jugó en esas condiciones.

¿El tema de Harold Fonseca se terminó de definir y parece que jugará en reserva?

Lo de Harold ya lo habíamos hablamos y él no quiere estar, yo no obligo a nadie a que esté, quiero jugadores comprometidos. El tema parece que es que él quiere jugar a la fuerza o como dice vulgarmente a huevos, en todos los equipos hay competencia y mirá que cuando yo estuve peleé el puesto con Noel Valladares y con Hugo Caballero y algunas veces jugaba, no existe nadie que pueda venir y que piense que debe ser titular, hay reglas que se debe seguir y así debe ser porque a cualquier equipo debe pelear el puesto.

Y sobre Deybi Flores en Olimpia, ¿qué decir?

Lo mismo, por ahí escuché el caso de Deybi Flores y hablan unas cosas que me da risa, yo a Deybi Flores lo hice debutar en el torneo donde yo inicié, el equipo lo vendió y muy bien vendido, el jugador volvió y te digo que yo no lo eché, él se fue solo. Yo no estoy para ir a buscar a un jugador y hablar con él o hablar con la madre aunque creéme que en ocasiones hablamos con los padres, ojalá que le pueda ir bien y como no lo voy a querer si lo hice debutar en enero del 2014 pero tengo que escuchar cada estupidez que supuestamente no lo aprovechamos.