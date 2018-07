Marian Rose: "Admiro mucho a Alberth Elis"

En el marco de la semana del Día internacional de la Mujer Afrodescendiente te presentamos a Rose Marian, el orgullo del municipio de Limón, Colón Honduras que brilla como una estrella con su belleza.

Hace unos años conquistó el país entero al coronarse como Miss Ébano 2016, ahora lo sigue haciendo sobre las canchas de voleibol y en las pasarelas modelando para importantes marcas y tiendas. Hoy nos cuenta un poco de su vida, su admiración por Alberth Elis, entre otras confesiones.

¿Tú te has sumado a lista y rotos con los parámetros de lo que se ve en una chica garífuna normal?

Claro que sí. Después que salí del colegio dije que lucharía por mis cosas. No nací en cuna de oro, me ha tocado esforzarme por lo mío. A medida que he ido creciendo me ha forjado el carácter.

¿Cómo le transmitimos eso al resto de las mujeres?

Siempre he dicho que si uno se lo propone le hace. En la cultura garífuna muchas personas suelen acomodarse por esperar a algo del extranjero. Les diría que se atrevan porque es bonito crecer, te forja y te hace ser mejor persona.

¿Entiendo que comenzaste a jugar voleibol en Roatán cierto?

Inicié jugando en Roatán, el comienzo no fue fácil, entrenaba y entrenaba, y el día que tocaba jugar estaba en la banca, lloraba como una bebé, pero eso sirvió para alimentar mi ser competitivo hasta ganarme mi lugar.

¿Y cómo llegaste a ser imagen de Gatorade?

Sabes, eso fue una oración contestada. En una ocasión observé un póster de Buba López con Gatorade y me dije -qué bonito es ver a un garífuna deportista representándonos- soné en estar allí hasta que un día me vieron y me contactaron, al parecer les encantó mi afro. Eso fue en el marco del evento 5v5.

VER: Las encantadoras fotografías de Rose Marian ¡Una bellezada!



¿Por qué te has alejado de las canchas?

Por ahora no estoy activa por una lesión (rotura ligamento cruzado en la rodilla derecha), me la tienen que reconstruir para volver a jugar. Todo comenzó con una fisura, en primera instancia no le puse importancia y luego para un amistoso en El Salvador, no había empezado a jugar cuando en un bloqueo, caí y me doblé. Hasta allí no más llegué. Por ahora estoy esperando a que se agilicen las cosas en el Seguro Social.

¿Cómo te va en el amor?

Ja, ja, tengo el amor de Dios que es lo más importante. Vengo de una relación muy bonita (está soltera). Pero vamos a ver a que hombre de chocolate me tiene el Señor guardado por ahí.

¿Cuál es tu prototipo de hombre ideal?

Ja, ja, ja.. ¡Hay Dios mío! Me gustan los hombres grandotes. Yo mido 1.74, así que mi hombre tendría que ser como los jugadores de la NFL o de bancolesto, ja, ja así de enormes. A los futbolistas les huyo, les tengo miedo.

¿Y eso?

Siento que los futbolistas no son sinceros, eso sí, no todos. Pero bueno, mi hombre ideal sería un atleta super alto; y claro que me ame, ja, ja, ja.

¿A qué futbolista hondureño admiras?

A Alberth Elis... leí su historia, entiendo que viene de una vida de retos, él continuó y logró llegar hasta ahora donde está ahora.

¿Qué le dirías?

Que siga adelante, que allí en donde está es solo el comienzo de todo lo que viene para él. Como garífuna me siento orgullosa del lugar en donde nos tiene, es un orgullo para todos. Lo considero muy humilde y eso deja buena imagen de él.

¿Por qué consideras que el deportista de raza negra termina casado con una ladina?

¡Ay! Quizás sea porque la mujer ladina nos gane en el sentido de que ayudan al hombre a contruirse, en cambio la mujer garífuna (por tradiciones antiguas) no busca construir (no todas) algo junto a su pareja, eso sin olvidar el carácter fuerte que tenemos.

¡Al cortito!

Una loción en especial: Euphoria Calvin Klein

Helado: Caramelo

Tu lugar para una cita ideal: "me casaría con él si me lleva a Francia, ja, ja, ja:

¿Coqueta o reservada?

Creo que coqueta, al menos eso dice mi madre, ja, ja.

Parte favorita de su cuerpo: mis piernas

Algo que te derrita: un hombre que huela rico.

Sus fases "El voleibol es mi vida, la cancha es como mi segundo hogar y en el juego mis compañeras son mi familia”.

"Soy una chica con carácter y decidida. Además muy carismática, llevadera y hermosa claro, ja, ja, ja”.

Algo más de Marian: La guapísima chica ha representado a importantes tiendas en las pasarelas, entre ellas: Insigne_Shop, Josue Corea, Gia -Guillermo Irías, The Heels.