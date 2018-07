Jerry Palacios revela ofertas para seguir su carrera en Honduras

Follow @GustavoRocaGOL

Luego de anunciar que con el Vida de La Ceiba se retiraría del fútbol, ahora Jerry Palacios dice que le gustaría retornar a las canchas y para ello tiene dos ofertas para seguir con su carrera.

El artillero hondureño de 36 años ofreció una entrevista a AMPrensa.com de Costa Rica donde confesó que tiene dos propuestas para volver a las canchas.

"Me gustaría regresar al fútbol, tengo 36 años, creo que todavía puedo, solo necesito ponerme bien físicamente, tengo unas opciones en mi país y si sale seguramente vamos a tomarla", dijo al medio tico el delantero.

Y es que Jerry Palacios estuvo esta semana en Costa Rica, donde participó en la despedida de Pablo Gabas y, además, fue homenajeado por la Liga Alajuelense ayer.

Palacios se siente motivado y dispuesto a desempolvar los tacos para regresar. "Ojalá salga algo para regresar", repetía el artillero.

Sobre el trato recibido en Costa Rica, Jerry dice que: "Me siento orgulloso que la gente me saluda, me tiene mucho respeto, para mí eso significa mucho, mi familia y yo estamos muy agradecidos con el pueblo tico".

Según se pudo saber, los dos equipos que desean los servicios del veterano delantero hondureño son el Platense de la Primera División y el Real Sociedad de Tocoa que este año descendió al Ascenso.