Belmopan Bandits de Georgie Welcome ya está en Tegucigalpa para enfrentar a Motagua

Belmopan Bandits de Belice llegó a Tegucigalpa para jugar ante Motagua este martes en el estadio Nacional por la primera fase de la Liga Concacaf. La delegación estuvo encabezada por Georgie Welcome y Rony Flores, ambos son viejos conocidos de la Liga Nacional.

Welcome mencionó que a pesar de las diferencias, no se les puede descartar a ellos en esta llave y aseguró que vienen con la mentalidad de sacar puntos.



“Este es 11 contra 11, venímos de quedar campeón y sabemos que estamos contra un equipo grande, hay que ver qué sacamos y confiando en Jesús. Conozco a Motagua pues estuve seis años, tenemos una base bastante joven y vamos a luchar por esos tres puntos”, comenzó diciendo.



El exseleccionado nacional adelantó que tanto él como Rony son la referencia en ataque y que lucharán por sacar un buen resultado.



“Sería importante sacar puntos y si estamos aquí es por algo, nosotros luchamos hasta los 90 porque somos un equipo joven, me tienen a mí arriba y me buscan a mí, juego con Rony y tenemos otro cipote de Roatán que también juega arriba”.



¿Si anotas lo vas a celebrar? Le preguntamos a Georgie y este contestó: “No creo, ja, ja”.



Por su parte Rony Flores declaró que han estudiado a este nuevo Motagua y que vienen con la mentalidad de hacer la travesura.

“Sabemos que Motagua es un equipo grande y nosotros venímos en ascenso, venímos a tratar de hacer la travesura y eso es lo que pretendemos. Vimos el partido que jugaron ellos contra Platense y tenemos algo indentificado, quedé campeón del torneo hace poco y nos entendemos bien con Georgie”.



El respeto a Motagua siempre estará, dijo Rony, aunque sabe también que armas tienen para dar el batacazo. “Sabemos que será difícil y sabemos de la presión que habrá, tenemos jugadores que le pegan bien a la pelota y por ahí buscaremos un gol. Nos tocó Motagua y es así, sea quién esté, Motagua es de los grandes y hay que respetarlo, vamos a trabajar para sacar un punto”.