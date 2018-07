Olimpia: En duda fichaje del defensor argentino Pier Barrios

El arribo del defensor argentino Pier Barrios al Olimpia está en duda. Así lo dejó ver Francisco Herrera, gerente deportivo del conjunto merengue.

MERCADO: Hondureño al extranjero, Rubilio define su futuro y Olimpia sigue esperando a Pier

"Hay que ver algunas situaciones y es la junta directiva la que va a decidir junto al cuerpo técnico", inició contando Herrera en entrevista a Radio América.

Barrios tiene un año de inactividad y en el anuncio que hizo el club dejó claro que se se incorporará "una vez pase las pruebas médicas que se le practicarán en el país".

Francisco Herrera considera que el equipo merengue está completo. "No quiero hablar mucho de ese tema porque no tengo potestad de hacerlo ni decirlo. Si a mí me preguntan; creo que estamos completos. Porque al venir los jugadores que están en Colombia; José García y Axel Guzmán, dos defensas más. Pero el técnico y la junta directiva la que lo deciden".

¿Viene o no al país Pier? Le consultaron directo y cerró diciendo que: "No puedo decir si viene o no viene, lo van a decidir ellos y en su momento se anunciará".