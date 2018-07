Emilio Izaguirre: "Si Diego Vázquez cuenta conmigo, yo soy feliz de volver"

Uno de los jugadores que no tiene definido su futuro es el hondureño Emilio Izaguirre. El lateral zurdo se encuentra en el país a la espera de concretar algunas de las ofertas que tiene sobre la mesa.

En declaraciones para DIEZ, Emilio ha salido al paso para aclarar el tema de su supuesta vinculación con el Motagua de Diego Vázquez.

El club Al Fayha F.C. de la primera división de Arabia Saudita, confirmó que ya no contaba con los sevicios del hondureño y ahora se habla de un regreso al azul.

"Eso de Motagua no sé de dónde sale, yo hablo casi todas las semanas con Eddy Atala, que es como un padre, porque siempre me ha aconsejado mucho, casi en toda mi carrera, él me ayuda siempre. Él nunca me dijo que vuelva al equipo, me dijo más bien que entrenara con el club y que estuviera esperando lo mejor, porque sabe que han venido ofertas de equipos. Los agentes están en ese trámite, esperando lo mejor", remarcó.

Pero ojo, Emilio no cierra la puerta a un retorno: "Sino se llega a dar ojalá me den la oportunidad en Motagua, que es un bendición para mí por el cariño que le tengo a la institución".

Emilio Izaguirre vivió sus mejores años en la Liga Nacional de Honduras gracias al Motagua, club que le dio la oportunidad de darse a conocer.

"Mi deseo es retirarme en Motagua, si ellos me piden y el profe Diego (Vázquez) cuenta conmigo, yo soy feliz de volver de volante izquierdo, que fue como terminé con Primi (Maradiaga), fue el puesto que siempre me ha gustado o volante por dentro. Ese es lo que aspiro a jugar", confesó.

Seguramente en las próximas horas, Emilio va a definir su futuro como jugador. "Esperar en Dios que sea lo mejor, yo tranquilo, he tenido unas ofertas, estamos esperando concretar dentro de poco, que sea la voluntad de Dios", insistió.