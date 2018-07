Nahúm Espinoza tras suspensión: "Somos profesionales, no principiantes"

Nahúm Espinoza, técnico del Olimpia de la Liga Nacional de Honduras, se hizo presente a la reunión de entrenadores para terminar las horas pendientes que tiene para poder dirigir en este torneo Apertura.

Espinoza empezó hablando del triunfo de los Albos sobre Real de Minas. "Bastante alegre, ganar con 10 hombres no es nada fácil, el equipo de Tilguath juega muy bien".

Luego Nahúm se refirió a la suspensión de no poder haber dirigido ante Real de Minas. "Nuestro fútbol es tan desorganizado, estas cosas las veo como retroceso, lo hacen por capricho, cuando se pueden resolver de otra manera".

Y siguió. "Somos profesionales, no principiantes, si eres entrenador categoría A, no creo que deben de hacer estas cosas. Los equipos hacen una inversión por sus entrenadores y a la hora del partido no está".

Además de esto, Espinoza también se refirió a la ausencia de Júnio Lacayo, ya que está en los Estados Unidos con permiso de la Junta Directiva. "Podremos contar con (Júnior) Lacayo en un tiempo cercano".