Diego Vázquez: "Rubilio Castillo siempre ha estado en los planes"

El Motagua está cerca de confirmar el regreso del delantero Rubilio Castillo y el técnico Diego Vázquez en el curso de entrenadores habló del tema.

"Siempre lo he dicho, lógico que tiene las puertas abiertas. Pero en este caso todavía no he me reunido con los dirigentes. Veremos que pasa", inició contando Vázquez.

El timonel del Ciclón asegura que Rubigol ha estado siempre en sus planes, incluso cuando se confirmó que se marcharía a Grecia donde al final no se concretó el fichaje con PAS Giannina.

"Siempre ha estado en los planes, incluso antes de que hiciera el viaje. Vamos a esperar porque es un tema ya de los dirigentes".

Sobre la capacitación

A un día para el partido Motagua-Belmopan Bandists por Liga Concacaf, el timonel del Azul acudió al curso de Fenafuth y dijo que colaborará "a pesar de que no compartamos algunos detalles".

"Ya los dije antes, ahora estamos acá para colaborar y aprender. Aquí estamos con los árbitros. Yo asistí anteriormente cuando estuvo Pinto, luego vino un señor uruguayo y estamos hoy a pesar de que mañana tenemos un partido internacional. Voy a estar el tiempo que pueda", cerró.

Lo dijo:

"Estamos colaborando al 100% aunque tenemos un partido mañana, anteriormente cuando vino Rueda estábamos en la final".