Héctor Vargas sobre la capacitación: "Tengo 30 millones de horas"

Héctor Vargas, técnico del Marathón, se presentó a las clases de actualización deportiva para poder dirigir en la segunda fecha del torneo Apertura. El argentino siente que pensó que la daría alguien capacitado.

Rumores y fichajes: Emilio coquetea con Motagua, hondureño al extranjero

¿Qué opinión le merece este curso de entrenadores?

Si en la ley están, hay que cumplirlo. Yo por lo menos me voy a quedar en Tegus a disfrutar de mi familia y de paso voy a cumplir.

¿Les informaron a última hora de este curso?

Cuando estaba en Olimpia, me dijero eso, pero me comentaron que no era de carácter obligatorio y la otra es que cuando se hizo la última vez estábamos jugando la final. Si vas a planificar algo, que no sea en una final. Eso es hasta irrespetar el fútbol hondureño.

¿Le hacían falta las 30 horas o ya tenía algunas acumuladas?

Tengo 30 millones de horas, porque tengo 25 años de haberme graduado y en la escuela en donde se inició Alejandro Sabella, que fue subcampeón del mundo en Brasil, o sea, algo entenderé del tema. Tengo más de 500 partidos. Chelato si viene acá, se va a dormir un rato acostado, pero esto es parte de lo que dejó Pinto y vamos con la escuela de Pinto.

¿No está desestimando este curso?

No. El tema no es coherente que nos prohíban dirigir porque no hemos recibidos 30 horas porque tanto Diego como yo estábamos trabajando para una final. Sin pecar de soberbio, pero no era el momento. Te prohíben arbitrariamente como que uno no ha hecho nada por el fútbol. Si ustedes analizan, si traen al Tato García aquí (en este curso) hay 10 o 12 títulos de los últimos 13 o 14 campeonatos.

¿Qué propone?

Que se hubiese hecho en el momento en el que todos podíamos asistir; tuvimos vacaciones de un mes. Se pudieron haber hecho allí y se podía haber en otro momento.

¿Será que los técnicos no son disciplinados y miran con desdén este curso?

Es que cuando puede venir alguien que te puede explicar y te puede enseñar, no viene. Yo pensé que Primitivo iba a dar el curso y se lo dije a él, porque me parece que es un tipo que tiene trayectoria y que ha dirigido selecciones. El punto es que ¿te venís a capacitar o a descapacitar?, porque estás perdiendo tiempo en tu trabajo. En tu trabajo en el que has logrado cosas. Si te ponen gente que te va a capacitar bienvenido sea, pero si te van a poner gente que no ha logrado nada, no te capacitás; al contrario, simplemente te están haciendo perder el tiempo cuando podés estar trabajando con tu equipo.