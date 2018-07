Diego Vázquez: "En todas las canchas esconden los balones y satanizan al Motagua"

Luego del partido Motagua-Platense en el estadio Nacional, el técnico Carlos Martínez denunció al Ciclón por esconder los balones. Diego Vázquez respondió hoy a esas acusaciones.

"En la final con el (Real) España en el Olímpico el pasapelotas era yo, escondieron los balones desde el segundo tiempo que hicieron el 2-0. En la semifinal cuando nos eliminó Olimpia también escondieron las pelotas. En Cortés también lo hicieron, entonces Platense no se puede quejar, Carlón me da risa porque en el Puerto los escondieron la última vez que jugamos", inició explicando el argentino.

Y agregó: "Eso lo hacen en todas las canchas y satanizan al Motagua. No se vale. No dijeron nada cuando Keylor Navas se tiró contra Honduras, todo el mundo que va ganando hace tiempo. Cuesta muchísimo ganar un partido, así que no vengan con fair-play y un montón de cosas que no existen, (si lo hacen) es porque no han estado en fútbol".

Vázquez asegura que esto no es un mal solo del fútbol hondureño. "Es en todos lados igual, por lo menos en América. Incluso en el Mundial Neymar se tiraba, entonces de qué estamos hablando".

El timonel del Azul dice que cuando un club lleva la ventaja en un encuentro siempre busca la forma de mantenerla para asegurar los tres puntos.

"Acá nos conocemos todos, cuando un equipo va ganando un partido lo quieren asegurar, el que está dentro de esto sabe lo complicado que es ganar. Platense jugó 20 minutos con un jugador de más y con una expulsión (Matías Galvaliz) que bueno, puede que haya sido".

"No puede terminar el partido, estar con uno de más 20 minutos y quejarte porque quizá faltó un balón, que no es cierto, porque estaban los pasapelotas y los esféricos, lo que pasa es que quieren satanizar al Motagua y no es así. Eso lo hacen todos. Si a todos los señalamos está perfecto, pero no solo a Motagua, no nos equivoquemos", cerró.