Javier Portillo confirma que Marathón le pidió pasillo al Vida

En redes sociales se encendió la polémica al trascender que el Marathón había solicitado pasillo al Vida en el partido inaugural del Apertura 2018. Y el volante Javier Portillo confirmó que sí hubo tal petición.

CURIOSAS: Georgie Welcome regresa al Nacional y así fue el último entreno del Motagua

"Es verdad, yo fui el primero que dije que no. A mí no me contrataron en el Vida para ir a hacerle pasillo a un equipo. Fueron campeones y hasta allí. En esto del fútbol eso no se lo voy a hacer a nadie y tampoco es ley", dijo en entrevista a 45TV Deportes de La Ceiba.

Y agregó: "Se quisieron pasar en esa parte, pero nosotros somos personas adultas y decidimos que no lo íbamos a hacer".

Portillo asegura que si sus sus compañeros hubieran aceptado hacer el homenaje al campeón de Honduras, no hubiese salido al campo hasta instantes antes del partido en el Yankel Rosenthal.

"Independiente de como lo hayan pedido no lo íbamos a hacer, si mis compañeros hubieran tomado esa decisión yo hubiese esperado que iniciara el partido, no lo hubiera hecho".

El preparador físico cocotero, Rosell Savio, confirmó que chicas de mercadeo de los verdolagas se acercaron al club ceibeño para trasladar la solicitud.