Dani Turcios sobre Pier Barrios: "Vamos esperar si llega o no"

Luego que el viernes anterior Olimpia oficializara el fichaje del defensor argentino Pier Barrios, el club podría tomar otra decisión que desconocía que el futbolista tenía un año sin jugar un partido oficial.

Este martes el asistente técnico Danilo Turcios ofreció una conferencia de prensa donde dejó en duda la llegada del zaguero de 29 años.

"No tengo conocimiento, la idea es que esta semana se incorporara, no sé si se ha trastocado la llegada de él, yo creo que durante esta semana Nahún Espinoza nos lo dará a conocer, pero en este momento estamos contando con el plantel que tenemos", indicó.

Ante las críticas que se le han hecho al jugador por el tiempo que ha estado sin jugar al fútbol, el asistente técnico de los merengues tuvo un paso por el fútbol de Sudamérica y asegura que. "Fue algo que el profe Nahún lo planificó bien, lo observó y tomó la decisión que viniera y así que nosotros lo apoyamos en todo a él. Te digo, yo que jugué en Sudamérica, el futbolista es muy profesional en ese sentido y físicamente no va venir un jugador mal, tal vez porque no haya tenido actividad, pero el jugador que tiene calidad y que estés parado no te la va quitar, pero vamos esperar si llega o no".

Y es que Turcios solo se limitó a decir. "Es un tema que se tocó que llegaba, el profe lo había pedido y que incorporaba, nada más, ya si va venir o no, no tengo ninguna comunicación", finalizó.

