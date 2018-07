OFICIAL: Rubilio Castillo renueva por dos años más con Motagua

Tal y como lo adelantó DIEZ. El delantero hondureño Rubilio Castillo firmó hoy su renovación por dos años con el Motagua.

Así lo confirmó el club en sus redes sociales. "¡Bienvenido a tu casa, RORUCA #9!", publicó el Ciclón en su cuenta de Twitter junto a las imágenes del ariete estampando su firma junto a Eduardo y Pedro Atala.

El atacante días atrás viajó a Grecia para fichar con el PAS Giannina, pero al final no se concretó su traspaso tras no aprobar las pruebas médicas. El club alegó que no lo fichó por un problema de ligamentos en la rodilla.

A su arribo al país Rubilio dijo que en Honduras los azules tendrían siempre la primera opción y cumplió su palabra. El jugador también había recibido oferta del Marathón de San Pedro Sula.

Rubigol ahora se alista para convertirse en histórico del club. Está a un gol de igualar los 77 goles de Antonio Obando, máximo artillero histórico del equipo.