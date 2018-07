Jerry Palacios no aceptó oferta de equipo de Costa Rica

El delantero Jerry Palacios aún no piensa en el retiro, al contrario, está a las espera de una oferta de un club de primera división del país para prestar sus servicios.

"Si me sale alguna opción buena vamos a tomarla, yo sé que tengo un año y dos meses de no participar, pero vamos a ver que pasa", indicó.

Palacios comentó que despreció ofertas de jugar en el extranjero. "En Costa Rica me salió una oferta de un equipo pequeño, había otra de uno de segunda, en Guatemala me salió otra de Segunda División, pero no la quise tomar porque no me salía. Vamos ver si sale una opción aquí de un equipo de primera".

El jugador es claro en cuanto a las pretensiones económicas. "Yo estoy claro que ya mi tiempo donde uno aspirara a ganar dinero pasó, ya ahora si regreso es por algo que me nazca de sentirme jugador, meter un gol, ya no por dinero".

Sobre su pasado por los cocoteros. "El Vida fue mi último club, pero en ese momento que llegué no estaba económicamente muy bien, pasaron muchas situaciones que no eran las que yo compartía, por eso se decidió terminar el contrato. Ya esa puerta está cerrada, yo soy una persona agradecida, la gente del Vida me dio mucho, pero hay cosas que de ahí no me gustaban".

"Hay posibilidades de jugar, las inscripciones se cierran hasta final de mes y si sale una buena opción voy a platicar y ver si me conviene. Yo gracias a Dios siempre me mantengo en forma por si sale algo", finalizó.