Rubilio Castillo: "Motagua es mi casa y me siento bien acá"

Rubilio Castillo acabó de una vez por todas con las polémicas y definió su futuro. El delantero hondureño de 26 años firmó su renovación con el Motagua por dos años más.

El delantero asegura que no tuvo temor de quedarse sin club y dejó claro que en Liga Nacional Motagua siempre fue su prioridad.

LO QUE DIJO:



¿Qué tan difícil fue llegar a un acuerdo con Motagua?

Tal vez tan difícil no lo fue, simplemente se estuvo negociando y llegamos a un mutuo acuerdo, estoy tranquilo y contento de regresar a Motagua y ahora quiero pelear un puesto para ir poco a poco afianzándome con el equipo.



¿Hubo nervios de quedarte sin equipo en este torneo?

No para nada, nervios no hubo en ningún momento, estuve manejando varias opciones, pero para mí la primera siempre fue

Motagua y lo dije, eso no es ninguna novedad, lo importante es que estoy compenetrado con el equipo ahora.



¿Por qué Motagua y no otro equipo de la Liga?

Primero hay que llegar a un acuerdo entre ambas partes, siempre manifesté que Motagua era mi primera opción y estábamos negociando y fue la mejor opción para mí y mi familia e igual manera hay que reconocer que Motagua es mi casa y me siento bien acá. No es que no pude ir a otro equipo, le agradezco a las otras instituciones con las que estuve negociando, siempre trato de dejar las puertas abiertas, pero lo primordial es que firmé con Motagua.

Rubilio Castillo luce orgullosamente la camiseta 9 que seguirá luciendo.

¿Por qué tardó tanto ese acuerdo?

Hay que saber que las negociaciones no son fáciles, pero lo importante es que Motagua tenía la idea que yo siguiera con ellos y de igual manera, ahora llegamos a un buen acuerdo.



¿Firmando por dos años te cierra las puertas al extranjero en todo ese tiempo?

No para nada, mi intención siempre es salir al extranjero, ahora estoy enfocado en Motagua, pero las opciones van a venir y obviamente tendría que analizar las que lleguen, pero estoy seguro que tomé la decisión correcta, ahora tengo que trabajar para pelear un puesto que no será nada fácil, pero iré de a poco con el club.



¿De salir una opción en el extranjero hay esa posibilidad que Motagua te deje salir?

Sí, hay una cláusula, firmamos con esa condición y de igual manera si hay una opción la tomamos de esa manera, pero ahora estoy pensando en Motagua en lo que será el torneo, soy un obrero más con el que Motagua puede contar, pero tengo que ganarme ese puesto porque hay muy buenos delanteros en el club.



¿Qué tanto te afectó el no quedarte en Grecia?

No puedo decir que no afectó, porque en parte un poco, pero fue más la fortaleza que recibí, ahora tengo más ganas de seguir adelante, estoy seguro que con algunas personas se queda bien y con otras no, uno nunca es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, uno debe tomar la decisión y la gente siempre va a hablar, pero estoy muy contento en Motagua y ya me toca ponerme a las órdenes de Diego Vázquez.

LAS RAZONES POR LAS QUE RUBILIO NO SE QUEDÓ EN GRECIA



¿Queda esa espina de no quedarte en el extranjero?

No, estoy seguro que esa oportunidad va a venir y espero que sea pronto, tengo que tener calma, pero ahora tengo mi cabeza pensando solo en Motagua en lograr cosas grandes para la institución. No salió lo de Grecia, pero Dios cierra una puerta para abrir otras mejores.



¿Cómo llegas físicamente?

Estoy bien, estuve entrenando con el Vida, entrenos aeróbicamente buenos y específicamente voy a trabajar en ese sentido, son pequeños los puntos que tengo que fortalecer, voy a competir sanamente con el grupo porque soy un obrero más y estoy feliz de que me brinden nuevamente la oportunidad en Motagua. Es normal que tenga que esperar un poco porque hay que respetar a los compañeros que han venido trabajando y ganándose ese lugar en el equipo.



¿Cuál es el objetivo con Motagua?

Quiero colaborar con el principal objetivo que tiene el grupo, vengo a sacrificarme en cada partido, los goles vendrán después por añadidura, no prometo goles solo sacrificio y espero que las cosas salgan bien para el club.



Hablando de goles estás a uno de igualar a Toño Obando y de llegar al 100 en Liga...

Me pone contento y alegre de que pueda pasar eso, son objetivos individuales que lo motivan a uno para poder seguir, pero me importa más el objetivo principal del grupo que se ganan más colectivamente, pero no puedo esconder esa alegría de estar en esa historia y voy a trabajar al máximo para ayudar al club.



Tienen dos competencias fuertes enfrente...

Sí, va a ser muy complicado, pero tenemos un gran plantel para poder disputar ambos torneos y es por eso que tenemos que estar preparados física y mentalmente para poder disputarlos.



¿Quedarte en el país implica estar más cerca de un llamado a la Selección?

No sabría decir eso, pero estoy en un equipo grande y claro que me pueden tomar en cuenta en la Selección, espero en Dios que sea de esa manera.



¿Qué mensaje para la afición que te quería en Motagua?

A la afición le digo que voy a aportar mi granito de arena, voy a tratar de dar lo mejor de mí, con todas las ganas de hacer las cosas bien en Motagua y a los que no pues que Dios me los bendiga de igual manera.