Real de Minas confirma fichajes de Donaldo Morales y Fredixon Elvir

Real de Minas se sigue reforzando para el torneo Apertura 2018 y este jueves confirmó dos fichajes más: el arquero Donaldo Morales y el delantero Fredixon Elvir.

¡Una joya! Así avanzan los trabajos del estadio del Parrillas One

Donaldo se integró este mismo día y ya realizó el primer entrenamiento. Elvir se encuentra en Estados Unidos y en los próximos días arribará al país para integrarse al equipo.

"Se llegó a un arreglo y aquí estamos para ser tomados por el profesor Javier Padilla y luchar por este equipo. Venimos a trabajar y aportar para buscar las metas que el club se ha propuesto", dijo Donaldo.

"Vengo bien, siempre me ha mantenido, estamos en una condición buena para competir que es lo más importante. Mi familia me motivó, es de aquí y estoy radicado desde que jugué en Motagua. Tengo cinco años fuera y esta es una bonita oportunidad", agregó.

Jerry Palacios pidió permiso para entrenar

El delantero Jerry Palacios fue otra de las novedades en el equipo. El atacante confirmó que está a prueba.

"Le dije al profesor que tenía ganas de volver a las canchas, que me diera la oportunidad de entrenar y que me viera. Vamos a ver qué ocurre. Tengo un año y tres meses sin equipo, pero me he mantenido en movimiento", dijo.

Palacios tiene 36 años y su último club fue el Vida de La Ceiba. "Me siento con ganas, creo que puedo ayudar a cualquier equipo que me contrate. Este es un equipo nuevo con mucha gente joven y puede surgir la posibilidad", cerró.