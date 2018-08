Nahún Espinoza sobre Pier Barrios: "Se complicó todo, veremos en qué termina"

Luego que el Olimpia anunciara oficialmente el fichaje del defensor argentino Pier Miqueas Barrios, ahora el club duda de su contratación por una larga inactividad del jugador y de momento es difícil que puedar venir a participar con los albos.

Este viernes el entrenador Nahún Espinoza confesó que todo se ha complicado y explicó lo que ha sucedido con el zaguero de 29 años.

"Tuvo una complejidad especial, tiene buen currículum en Argentina, fue a Italia para jugar a un equipo de la tercera categoría y estaba esperando el pasaporte comunitario, no le salió, se regresó y estando en Argentina logró obtenerlo. La inquietud es que este jugador había estado parado mucho tiempo y él me explicó que no era tanto, pero es complicado dar un juicio certero de cuál es su situación", aceptó Espinoza.

Espinoza dice que al verlo en video llenó sus expectativas y lo consideraba el ideal para su defensa: "Me gusta, lo vi por video que puede actual como central y lateral, tiene buen cabeceo a pesar que no es alto, le sabe hablar a sus compañaros, estuvo con Bengtson en Belgrano, pero se complicó todo y vamos a ver en que termina".

Y cerró: "Olimpia no ha podido pegar con los extranjeros y eso siempre ha sido un problema. Ahora lo que existe es desconfianza y por eso es que hay que tener un grado de seguridad y poder tomar la mejor decisión", finalizó sobre el tema.

EL VIDEO DE PIER BARRIOS QUE CONVENCIÓ A ESPINOZA