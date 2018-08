Bengtson sobre Pier: "Me dijo que estaba esperando los pasajes, no sé que ha pasado"

Luego de coronarse campeón en Costa Rica con el Saprissa, el delantero Jerry Bengtson quiere volver a levantar la corona en su país. Ahora se viene Platense en casa, donde esperan superarlo.

"Hemos empezado muy bien, nos estamos soltando en los partidos, hay un buen grupo y listo para este partido. Estamos en casa y tenemos que ganarlo", indicó el delantero.

Y agrega. "Platense es un rival difícil, jugadores con mucha experiencia y jóvenes que juegan bien al fútbol, pero nosotros estaremos en casa, con nuestra afición y hay que hacer valer eso"

El Olimpia se estrena con su publico y el jugador quiere tener su mejor presentación. "Nosotros vamos partido a partido, sabemos que Platense tiene buenos jugadores, pero hay que hacer valer la localía y ganar el partido".

Jerry sabe que la lucha por el puesto no es fácil. "Siempre hay competencia sana, todos queremos ayudarle al equipo, entonces eso es importante que hayan jugadores de calidad. Nosotros se la tenemos que poner difícil al entrenador y que sea él quien decida quien va jugar".

El atacante es claro que no se relaja. "Vamos soltando, todavía tengo que mostrar más, pero vamos bien. Primero Dios que pueda darle cosas buenas al equipo y que este solo sea el comienzo".

La meta es muy clara. "Quedar campeón, creo que trabajando esas cosas se van dando. Siempre uno va ir buscando el goleo, pero me quedo con quedar campeón. Creo que trabajando fuerte vienen esas otras opciones".

SOBRE PIER BARRIOS

El delantero es el que mejor conocer al fichaje que pretende traer Olimpia, Pier Barrios, con quien ya jugó en Belgrano de Argentina."Si he estado hablado. La última vez que hablé me dijo que estaba esperando los pasajes aéreos, no sé que ha pasado, creo que deben hablar con Osman (Madrid) o alguien más, yo pensé que estaba todo listo", comentó.

"Es excelente jugar y buena persona. Es un jugador muy agresivo que nos puede ayudar mucho acá", finalizó.