Moises López: "Llegó Nahún Espinoza al Olimpia y me cortó"

Moises López es un joven de 29 años que entró en la historia del Real de Minas por anotar el primer gol de esta institución en Liga Nacional de Honduras.



Este futbolista es de los muchachos que están en el club desde que jugaban en Liga Mayor y ha logrado tener éxito.



El volante contó parte de su historia y detalló cómo llegó a integrar el Olimpia y luego se 'cortado' por los merengues.



"Yo siempre jugaba en Liga Mayor y ligas burocráticas, desde pequeño soñé con llegar a la Liga Nacional, en algunos equipos hice pruebas, pero no me quedé, con Olimpia me probé en segunda cuando estaba Carlos Restrepo, él me había tomado en cuenta, pero después llegó Nahún Espinoza y me cortó, entrenaba con primera y me dio frustración, pero Dios hace bien las cosas", comenzó diciendo.

López acepta que desde pequeño es Olimpia y que anotarle el sábado al equipo de sus amores fue agridulce, pero ahora su sueño es otro y lo está cumpliendo.



"Yo me gradué de perito mercantil y me dediqué a jugar en ligas burocráticas. Fue una gran satisfacción personal el haber anotado ese gol porque uno lo que sueña es jugar en Liga Nacional, fue como agridulce marcarle al Olimpia porque es el equipo que uno quiere, pero tuve que golearlo", mencionó López.





El volante aseguró que paso un mal momento cuando fue cortado por Espinoza de los merengues y que ahora en su nueva etapa con el Real de Minas tiene los objetvios muy claros.



"Desde que estábamos en Liga Mayor la meta era ascender y en segunda era estar en Liga Nacional, ahora que estamos en primera, nuestra finalidad es lograr cosas grandes ya que todos lo jugadores del equipo venimos de abajo", aseguró.



Aunque las metas que se plantea parecen imposibles, López dejará todo dentro del terreno de juego para cumplirlas, el sueño más grande del volante es levantar la copa.