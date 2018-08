Liga de Ascenso en Honduras define el calendario del Apertura 2018

Todo está listo para que de inicio el torneo Apertura de Liga de Ascenso en Honduras a partir del viernes 17 de agosto y se extenderá la primera jornada el sábado y domingo.

Así es el Génesis Huracán, el nuevo equipo de la Liga de Ascenso

Los equipos conocieron este viernes sus rivales cuando se desarrolló el calendario en las diferentes zonas del país.

El sábado 18 arranca la carrera para llegar a Liga Nacional en el grupo D con el encuentro entre Génesis Huracán ante Broncos del Sur a las 2:00 de la tarde en el estadio El Birichiche.

Por su parte, en el grupo A la emoción inicia con el choque entre Arsenal enfrentando al Boca Juniors, el Ensenada FC ante Real Sociedad, el Yoro FC visita al Tela FC y Social Sol en Olanchito recibe al Victoria.

En el grupo B uno de los nuevos equipos, el Lone FC en el estadio de Cofradía abre ante Atlético Pinares, mientras en Quimistán el San Juan recibe a Real Juventud.

El colombiano Horacio Londoño es nuevo técnico del Boca Juniors

Asimismo, el Deportes Savio recibe al Atlético Esperanzano y la jornada culmina con el encuentro entre Lepaera y Olimpia Occidental.

En el grupo C, Parrillas One abre el torneo enfrentando al Brasilia. En el estadio Rubén Deras el Atlético Choloma le hace los honores al Comayagua y luego en el Milton Flores el Atlético Limeño recibe al Paris FC.

Para cerrar la primera jornada en el Roberto Martínez Ávila de Siguatepeque, el Santos recibe al Villanuefa FC.

Primera Jornada grupo A

Arsenal vs Boca Juniors

Ensenada FC Vs Real Sociedad

Yoro FC Vs Tela FC

Social Sol Vs Victoria

Primera Jornada grupo B

Lone FC Vs Atlético Pinares

San Juan Vs Real Juventud

Deportes Savio Vs Atlético Esperanzano

Lepaera FC Vs Olimpia Occidental

Primera Jornada grupo C

Parrillas One Vs Brasilia

Atlético Choloma Vs Comayagua FC

Atlético Limeño Vs Paris FC

Santos recibe Vs Villanuefa FC.

Primer Jornada grupo D

Gimnástico Vs Olancho FC

Génesis Huracán Vs Broncos del Sur

Las Delicias Vs Estrella Roja