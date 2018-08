Machuca Ramírez sobre Vargas: "Lo del profe ya quedó en el pasado"

El futbolista de Marathón Marlon “Machuca” Ramírez habló con Diez sobre su actualidad en el equipo verde y de sus próximos objetivos.



El jugador también aclaró la polémica que tuvo con Héctor Vargas, DT de Marathón, que le dio un ultimátum por no haberse presentado en la fecha que era a la pretemporada. Luego, Machuca se pronunció y explicó que todo fue por el tema de su vuelo de regreso a Honduras, desde Egipto.



¿Fue un retroceso o un aporte ir al extranjero?

En mi pensar, creo que es un aporte y una nueva experiencia que viví donde aprendí mucho, a pesar de que jugué poco siempre me entrené al máximo, pensaba que si no era ahí podría ser en otro lado o regresar a casa y creo que eso será importante para mí en este torneo.



¿Por qué no jugó en el inicio de la Liga?

No me había llegado el pase. Ya me confirmaron que los documentos están listos y hoy me toca viajar con el equipo a Choluteca. Tenía muchas ganas de jugar, lastimosamente me perdí el primer partido, pero espero jugar el resto de encuentros.



¿Tuvo problemas con Vargas por su llegada tarde a la pretemporada?

Lo del profe ya quedó en el pasado. Desde que llegué hablé con él, hice los trabajos y eso ya pasó. Él me puso a trabajar con el resto del equipo y se arregló todo. El trato ha sido excelente por parte de los compañeros y el cuerpo técnico.





¿Se siente pieza clave en el equipo?

Ya me tocó la primera experiencia en Copa Presidente con un buen resultado donde anoté. En la Liga espero seguir así, que el profe me dé la confianza para jugar y espero hacer mejor papel en el Torneo.



¿En qué posición se siente más cómodo dentro del campo?

En los equipos que he estado siempre he jugado de extremo o volante derecho e izquierdo, incluso de delantero. El técnico me ha utilizado en diferentes lugares, dependiendo del esquema que necesita, así que me siento bien en cualquier posición.



¿Siente presión por ser goleador?

El torneo viene empezando, apenas vamos en la primera fecha, voy a trabajar con la confianza que los goles llegarán. Espero iniciar este juego con el pie derecho para pelear por estar en la tabla de goleadores.



¿Cómo es la conexión con Arboleda?

Hemos estado trabajando, ambos no pudimos estar en el arranque, pero en los entrenamientos hemos tratado de entendernos para aportar lo mejor para el equipo. Él es un referente del equipo por sus goles y ojalá que podamos complementarnos bien para ayudar al club.



¿Con quién tiene mejor amistad en el club?

Con muchos, me llevo muy bien con Solani (Edwin), con John Bodden y hace poco vengo tratando a Allan Banegas, Brayan Martínez y Víctor Arauz, pero con quien más paso el tiempo es con Arauz porque vive cerca de mí.





¿Cómo ve la competencia en su puesto?

Es una competencia bastante dura, en el caso de Solani que jugó el primer partido, y de otros de más experiencia como Carlos Róchez o Lahera (Yaudel), que han hecho las cosas muy bien. Es decisión del entrenador elegir a los mejores hombres que él piense que pueden cumplir la idea de juego que plantee para los partidos. Seguramente el que afloje, quedará afuera.



¿Cuáles son sus aspiraciones con Marathón?

Primeramente quiero consolidarme en el equipo titular, pelear los primeros puestos, estar entre los goleadores del torneo y si es posible quedar campeón.



¿Cuáles serán sus aportes al equipo?

Me he caracterizado por ser un futbolista que siempre las pelea todas, siempre doy lo mejor de mí. Soy alguien que se sacrifica por los compañeros y eso es lo que haré aquí también para darle alegrías a la afición.