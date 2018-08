Raúl Sambulá: "Veo al Vida entre los primeros cuatro lugares"

Hace unos años en la ciudad de La Ceiba se respiraba fútbol en cada esquina, el Vida y el Victoria (ahora en segunda división) engalaban las tardes claras y las noches felices con sus participaciones en la Liga Nacional de Honduras. Ahora solo quedan los cocoteros, un conjunto que se ha mantenido agonizando y luchando por sobrevivir en los últimos lugares de la tabla, lo cual ha provocado que aquel estusiasmo y algarabía de la afición se perdiera.



Sin embargo, el nuevo timonel, Raúl Martínez Sambulá, un hombre con un pasado rojo hace al menos once años, tiene la tarea de cambiar el rumbo de un equipo con gen de guerreros. Hoy, ese mismo quien en su rostro ya denota un par de arrugas a sus 55 años de edad, profundiza en la entidad que busca engrandecer, los nuevos retos, salida de Douglas y además guardó espacio para recomendar al próximo técnico de la Selección Nacional de Honduras.

¿Cómo ha tomado este nuevo reto con el Vida?

Con mucha motivación porque siento que es una gran institución que ha estado mal por muchas situaciones. Ahora que se me presenta la oportunidad de dirigir sueño con que crezca en todos los sentidos. El reto lo he tomado con mucha seriedad y responsabilidad.



¿Cuáles fueron los primeros problemas a los que se ha visto enfrentado?

Por ahí algunos jugadores que no alcanzaron a venir pese a que se contaba con ellos, como Jamal Charles, Chestin Onofre y después Carlos Palacios que se tuvo que ir. En eso estamos trabajando en ese proceso de armado. No nos vamos a confiar ni mucho menos desgastar ni distraer en esa gente que no está, vamos a sacar esto adelante.

La realidad es que el Vida siempre está entre los candidatos a descender...¿Cómo cambiar eso?

Tenemos que platicar mucho ese aspecto, pero no de pelear abajo, sino de lograr grandes cosas, lo hice como jugador. Cuando nos reunirmos con compañeros platicamos de cosas bonitas, no de torpezas... eso es bonito, eso le transferimos a los jugadores. Yo creo que esa es una parte que existe y que ellos tienen que ver. De cosas ordinarias salen detalles extraordinarios.



Lo noto confiado... ¿Asumió este compromiso porque sabe que puede tener éxito?

Sí, pero sucede que solo se habla del Vida, pero en la Liga solo hay cuatro equipos solventes, el resto está igual, se habla de nosotros porque se ha arrastrado problemas. Pero te puedo asegurar que si escurgan los otros equipos de media tabla hacia abajo, así están.



¿Entonces es de aclarar que el Vida no es el único equipo débil?

Sí, estamos ahí, se montan buenos equipos, pero cuando hablamos de deudas hay varios. Hoy aquí han optado por una planilla que sea pagable, hay equipos que tienen planillas impagables. De mi parte estamos seguros que podemos hacer un buen torneo.



¿Al final de las dos vueltas a dónde ve usted a este Vida?

Peleando entre los primeros cuatro lugares.



¿Es una promesa o lo visualiza así por la confianza que tiene?

Lo visualizo así y trato de transmitirle eso a los muchachos. Los miro bien compenetrados, están mejor de lo que esperábamos.



¿En qué puntos ha hecho énfasis desde que tomó las riendas de este equipo?

La parte sicológica la hemos ido manejando, que no pueden siempre estar viendo a los equipos para arriba en la tabla, que no necesitamos de una plantilla enorme para hacer cosas importantes. Luego de ello el rigor en el campo tanto en lo táctico y físico ante las exigencias de un partido. A medida que vayan pasando los partidos el equipo se irá viendo mejor.



¿Cómo tomó la noticia de la salida de Douglas Martínez?

Deseábamos que se quedara con nosotros para tomarlo en cuenta, pero se lo merece por las actuaciones que ha estado teniendo como en el caso de Carlos Mejía. El hecho que él salga habla bien de la institución.

El Vida ha parido buenos jugadores, pero la realidad es que no logran mantener a ninguno. Pasó con Rubilio, Beckeles, Quioto...

El detalle que llega el momento en que hay que soltarlos, aunque se espera que sea a través de una buena venta. Por eso se trabaja con jóvenes, de lo contrario no tiene chiste, pero de repente se van y los ingresos son casi nada, un derecho de formación no te sirve de nada. Se trabaja bien con las reservas y se debería cuidar lo otro. Hoy se va este muchacho (Douglas) y no deja nada, se va libre... en ese sentido no hay congruencia en trabajar con jóvenes.



Si volvemos atrás con el tema de jugadores como Rubilio y otros, el resultado sería diferente...

Sería una empresa, no sé en qué condiciones salieron, pero los que están ahora tengo que asegurarme que se están promoviendo. El Vida ha sido campeón de reservas, así que eso indica que vienen buenos jugadores.



En el tema de la Selección de Honduras, usted que ya estuvo ahí... ¿Cuál es el perfil del próximo técnico que recomienda?

Amerita que la dirija un hondureño porque hay capacidad como en el caso de Ramón Maradiaga, Héctor Vargas, Héctor Castellón, Carlos Tábora tampoco lo hace mal, pero ya oficializarlos. Hay técnicos con capacidad, -no solo voy a mencionar que hay- Nahún Espinoza también es otro de ellos.



¿Hay plantilla para llegar a Qatar 2022?

Hay jugadores para llegar a Qatar aunque lastimosamente no tenemos muchos de ellos en las grandes ligas.