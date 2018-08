Video: El inexplicable gol que le anularon a Moreira ante Honduras Progreso  

El resultado final del Honduras Progreso ante Motagua hubiese sido otro de no ser por un claro error arbitral en la invalidación de una anotación legítima del paraguayo Roberto Moreira Aldana.



En la segunda parte del partido, el juez central le anuló una anotación a Motagua por una supuesta posición adelantada que solo él y su asistente notó.

Ver: La crónica del Honduras Progreso vs Motagua



La acción tuvo lugar en el minuto 51' tras una descolgada por la banda izquierda de Carlos 'Mango' Sánchez que terminó con centro al área, en donde estaba esperando el sudamericano.



La decisión arbitral calentó el banquillo de la plantilla azul, pero la determinación ya estaba tomado y como en la Liga Nacional de Honduras no exquiste el VAR, no se podía retractar.



Ante ello el juego continuó y Honduras hizo lo propio para sacar tres puntos en casa tras un marcador de 2-0 definitivo.