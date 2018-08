Vargas: "Portillo estaba en el pasillo que nos hizo Platense y ahora sale hablando estupideces"

Sigue la polémica. Javier Portillo confirmó el martes que a los jugadores del Vida les habían pedido hacer pasillo para Marathón en la primera jornada y se negaron. Héctor Vargas, desde las gradas del Nacional donde acudió para observas el Olimpia-Platense, salió al paso de esas palabras.

"Estando en Olimpia, Platense nos hizo un pasillo a nosotros (en 2013), Portillo estaba en ese partido y ahora sale hablando unas estupideces. Pero es normal", dijo en entrevista a DIEZ.

¿A qué palabras se refiere? Se le consultó y no vaciló: "Eso de que Marathón no es un digno campeón, que no le hacían pasillo y que si querían uno que se fueran a Europa. Son estupideces de un muchacho que ya está más cerca del retiro que del comienzo".

Este domingo los jugadores cocoteros revivieron la controversia en el festejo del primer gol de Carlos Bernárdez ante Juticalpa.

"Repito, con Olimpia una vez nos hizo pasillo la gente del Platense cuando salimos campeones y estaba Portillo en el equipo. A veces se olvidan de las cosas porque finalmente tienen memoria corta".

Vargas dice que uno homenaje de estos es una cortesía para reconocer a un digno campeón y que "el resto son estupideces, hablar tonterías cuando no saliste campeón es parte de la estupidez del ser humano".

"Lo cortés no quita lo valiente. Si querían hacer un pasillo y festejar la idea de tratarnos (a Marathón) con el fair-play que tanto buscan, no había problema, si no lo hicieron también, nadie se iba a morir por eso".

Para finalizar, el timonel verdolaga dejó claro que no presta importancia a este tipo de comentario.

"No le prestamos atención a esto. Yo trato de ser campeón, busco eso, ya llevo cuatro campeonatos en los últimos cinco años, algo hemos hecho bien, y vamos por ese mismo camino", cerró.