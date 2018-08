Nahún Espinoza: "Platense nos plantó un buen partido"

Nahún Espinoza terminó el encuentro con mucho incomodidad por la manera en la que se ganó el partido ante Platense, pero lamenta que esto se dio desde el momento que se falló el penal.

"Este partido lo pudimos haber adelantado en el marcador con el penal, pero después se nos fue complicando. Platense es un buen equipo, nos plantó un buen partido y nos obligó a tratar de jugar a un mayor ritmo. Fue complicado, difícil, pero lo hemos sacado adelante", indicó.

El timonel asegura que le deja tranquilo su ofensiva. "Tenemos un buen ataque, calidad y eso quiere decir que podemos hacer uso de cualquiera que está y ellos dan una respuesta".

En cuanto a la polémica que se dio entre Costly y Moya por lanzar el penal, el técnico salió al paso. "El primer penalero es Moya, hoy lo ha fallado, pero normalmente anota. No hay ningún problema porque yo les he dicho que no solo necesitamos un penalero, sino dos o tres y el que se tenga la confianza lo pueda realizar".

Respecto al accionar del equipo en su momento que se pudo perder el juego. "El partido hay un momento donde se abre porque nosotros tenemos que ir a buscar el gol, eso deja espacio, pero esto es el fútbol y lo único que me queda es corregir cosas. Se tuvo que cambiar la manera de jugar por jugadores lesionados".

"Hay jugadores que me inquietan, que sé que tienen la voluntad y pueden ir a resolver, pero nos falta en la generación un poco más de claridad, pero en este momento no somos un equipo de mucha elaboración, sino de fútbol directo y tenemos profundidad", comentó Espinoza.

Nahún destaca el accionar del meta Edrick Menjívar. "Hoy tuvo una tapada fenomenal en un momento crítico y nos pudieron haber ganado el partido en esa jugada, pero él la supo resolver", finalizó.