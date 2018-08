Carlos Bernárdez tras doblete ante Juticalpa: "Siempre me he preparado para anotar"  

Plagado de felicidad y alegría, así salió el delantero Carlos Bernárdez tras convertirse en el héroe de la tarde con sus dos de las tres anotaciones del Vida en la victoria ante Juticalpa en el estadio Ceibeño.

El futbolista de 25 años dijo sentirse muy feliz por lo hecho sobre el césped ante un público que le reconoció su actuación.



"Me siento feliz, pero lo importante es que el equipo sumó de a tres unidades, por ahora es momento de disfrutar y luego pensar en el próximo partido".

Por los dos goles detalla que "siempre me he preparado para anotar, después de eso los delanteros vivimos de eso, esta vez gracias a Dios se me dio", por ello "se los dedico a mi familia que son quienes siempre me están apoyando, al equipo y al entrenador que me está dando la confianza".



Ante ello, el goleador del conjunto Cocotero desvela cuál es el objetivo de la plantilla de cara al resto del torneo en donde esperan ser protagonistas.

"La idea es no dejar ir a ningún rival estando en casa. Hoy por hoy el equipo está mentalizado en hacer cosas grandes".