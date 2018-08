"Pipo" cuestiona la actitud de sus compañeros en la victoria ante Real de Minas  

El arquero Roberto Pipo López del Real España, reaccionó este domingo con mucho entusiasmo, luego de que tapara un lanzamiento penal ante el Real de Minas en la victoria 2-1.

"Tuve la ventaja que cuando vi que cogió la pelota para allá, yo me la jugué para ese lado y gracias a Dios pues lo tapé. Sirvió para que no nos empataran", expresó.

Sin embargo, Pipo calificó de incorrecta la actitud con la que sus compañeros del Real España en la parte final del encuentro contra Real de Minas que concluyó con triunfo esta noche en el cierre de la jornada dos del torneo Apertura de la Liga Nacional, 2018-2019.

"Creo que con la actitud que terminamos de jugar no es la correcta para Real España. No teniendo la idea de juego con la que jugamos en el primer tiempo, de presionar y empezamos a tirar la pelota porque ellos tenían un hombre menos. Lastimosamente no terminanos el partido como queríamos, pero si con los tres puntos", concluyó.