Javier Portillo y su mensaje a Vargas: "Le exijo respeto porque siempre lo he respetado"

La segunda jornada del torneo Apertura 2018 se vio contagiada con dos temas picantes: la peculiar celebración (pasillo) en uno de los goles del Vida ante Juticalpa y la respuesta controversial del técnico de Marathón, Héctor Vargas a Javier Portillo.



Resulta que Vargas, después de presenciar el duelo entre Olimpia y Platense en el estadio Nacional, revolvió el avispero y le respondió a Portillo diciendo que "son estupideces de un muchacho que está cada vez más cerca del retiro que del comienzo", esto después que el jugador cocotero haya manifestado que no le harían el pasillo "porque no es ley".



Dichas palabras tocaron al futbolista de 37 años, que aseguró que "No me molestan, son declaraciones normales en él. Lo que sí me incomodó fue la palabrita que usó "-estupideces-", se la debió guardar, son palabras que en fútbol no deberían de existir porque son fuera de contexto".





Ante ello agrega que, "el profesor "Vargas me conoce muy bien, lo único que le pido es respeto porque yo lo respeto muchísimo, fui el primero en escribirle cuando salió campeón y siempre le he deseado lo mejor cuando llega a los equipos e igual hago lo mismo cuando juego contra él".



Sin embargo detrás de todo ello hay un episodio por contar que no fue revelado, esta habría sido la razón por la cual los jugadores celebraron la primera anotación de Carlos Bernárdez con ese gesto.



"Hay que llamarlo como protesta porque los futbolista no podemos salir a la calle a cerrar las avenidas. Me enfocan a mí como siempre, pero en realidad es un malestar de todo el grupo, no solo mío o por el famoso pasillo", confiesa Portillo.



La molestia de los futbolistas viene desde el primer encuentro ante Marathón en el estadio Yankel Rosenthal en donde según denuncian, no se manifestó el "juego limpio" cuando no le permitieron jugar a Daniel Tejeda por razones injustificables.

"A nosotros nos ocurrió una mala pasada con Daniel Tejeda y nadie habla de eso. Se inventaron un finiquito que no existe, y te digo que cuando uno termina contrato con un club, es libre para negociar con cualquier equipo. Cuando estábamos en el camerino nos avisaron que él no podía jugar, eso se llama -querer sacar ventaja- si vamos a querer implementar el -juego limpio- habrá que hacerlo en todo, en ese momento irrespetaron al Vida y eso no puede suceder en el país", sentenció.



"Al equipo chico siempre lo quieren hundir, se trabaja toda una semana para que un compañero forme parte del once titular y a último minuto dicen que no pueden jugar por un finiquito que no existe"

Pese a todo ello Javier se mantiene tranquilo y además aclaró que "en aquel momento cuando Platense homenajeó al Olimpia, nadie lo pidió", fue algo que salió de ellos. Aún así se siente señalado y cierra la página con que es un tema de "conflictos.