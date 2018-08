Carlos "Iniesta" Pineda regresó al Olimpia tras un año fuera

Luego de su paso a préstamo por la UPNFM, el volante Carlos Pineda había quedado sin un panorama claro sobre su futuro, inclusive no fue tomado en cuenta para desarrollar la pretemporada con el primer equipo.

Es así que el 'Iniesta' se integró a los entrenos del equipo Olimpia reservas, pero esta mañana sorprendió con la presencia en el plantel del primer equipo.



Danilo Turcios explicó la presencia del jugador en los entrenos. "Es un jugador del club, importante para nosotros desde el punto de vista que pertenece al equipo, está preparado para jugar en primera división, se hizo la solicitud y el profe Nahún lo quiere ver, pero ya es decisión de verlo, ya que no lo conoce", dijo.



El segundo al mando del equipo merengue no cree que esta sea una prueba de fuego para el jugador para ganarse un puesto en el club, ya que lo conocen muy bien a lo que juega.



"Tanto prueba de fuego no, ya que él sabe las condiciones que tiene, yo lo conozco desde los 15 años, sé que es un gran jugador. Tiene contrato y por lo tanto las puertas no se le pueden cerrar, ya es decisión del profe que esté en primera o jugando en reservas", finalizó.



Carlos Pineda no viste la camisa del Olimpia en un partido de Liga Nacional, desde el pasado 15 de enero de 2017, cuando disputó 53 minutos ante la Real Sociedad en Tocoa.