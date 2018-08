Héctor Vargas: "Olimpia compró dos equipos; nosotros con menos inversión salimos campeones"

El argentino Héctor Vargas, técnico de Marathón, calentó desde ya el duelo del próximo sábado entre sus dirigidos y el líder Olimpia, que se jugará en el Yankel Rosenthal por la fecha tres del torneo Apertura 2018 de la Liga Nacional.

"Olimpia invirtió para tener dos equipos, eso no es un, son dos equipos en los que han invertido. Yo aquél día fui a ver y en el banco de suplentes estaba Diego Reyes, Rony Martínez, Jairo Róchez y adentro del campo estaban (Jerry) Bengtson y estaba (Carlo) Costly. Tiene una cantidad de futbolistas...una inversión muy grande. Pero tienen algunas deficiencias que nosotros tenemos que aprovechar y ahí tenemos que en nuestra localía hacernos fuertes", advirtió el timonel de los verdes.

El entrenador Héctor Vargas da indicaciones a sus jugadores antes de arrancar la práctica de este martes.

Vargas también habló de su serie particular como técnico de Marathón ante su exequipo, Olimpia.

"Todos los partidos son diferentes, pero de los cuatro partidos que ya me tocó enfrentarlos me fue bien. Hay que ir de nuevo sumando para que nos se nos escapen los primeros lugares y Olimpia es el que va primero, hay que ver cómo le sacamos puntos", dijo.

"Olimpia no compró uno sino dos equipos. Desde que yo me vine ha comprado a 14 futbolistas. La inversión es tal porque quieren salir campeones; nosotros con mucha menos inversión salimos campeones. Si nosotros entendemos como jugareles podemos hacerles mucho daño", añadió.

Vargas admitió que hay presión en el plantel de Marathón por lograr su primera victoria de ya que en las primeras dos jornadas no pasó del empate.

"Presión siempre hay, pero me haces esa pregunta porque es nuestro segundo empate. Yo le respondí a un periodista de Tegucigalpa que es nuestro décimo partido invicto: venimos con seis partidos ganados y cuatro empatados, de acuerdo como se quiera mirar. Para mí es nuestro décimo partido y tenemos que seguir invicto". aseveró.

El estratega negó que él tenga conocimiento del supuesto interés que tendría la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica por uno de sus refuerzos, Carlos "Chino" Discua.

"No... para nada, no sé cómo lo irán a manejar, pero no tengo idea del tema de las contrataciones", concluyó con dudosa expresión.

