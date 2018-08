Rubilio Castillo: "De a poco voy encontrando el ritmo de juego"

Tras el 1-0 de visita ante Belmopán en la Concacaf League, Rubilio Castillo dijo que "gracias a Dios se logró el objetivo, que era pasar a la siguiente fase haciendo una buena presentación".

El delantero, que ingresó unos minutos en el duelo disputado en Belice, contó que va reencontrando el ritmo de competencia. "De a poco voy encontrando el ritmo de juego. Ya me sentí mejor ubicado en el terreno de juego y eso es importante, voy a pelear duro por un puesto y espero en Dios que me vaya muy bien".

Leer más: Marathón mantiene prohibido ingreso de la Ultra Fiel al Yankel Rosenthal

El atacante de Motagua no desconoce que a medida avancen en el torneo se van a encontrar con rivales más complejos.

"Estamos claros en eso. Tal vez tenemos que adaptarnos a la alta exigencia y siempre con la misma mentalidad de poder clasificar a la siguiente ronda".

Sobre algunos cuestionamientos al fútbol desplegado del equipo, Rubilio afirmó que "eso no me compete a mí decirlo, si no que esa es una pregunta que le caería bien al profesor Diego Vazquez; yo simplemente soy un obrero más que busca lo mejor para Motagua".

Castillo no quiso comprometerse en decir si el Ciclón está más fuerte o más flaco respecto al torneo anterior.

"El equipo sigue igual. Obviamente que el Chino Discua es un gran jugador, pero hay compañeros que han sabido suplirlo, Matías Galvaliz ha venido a aportar al equipo y nosotros también estamos para aportar; el club está muy bien. Obviamente que cuesta un poco, pero el equipo está muy bien y vamos a afrontar los dos torneos".

Rubilio ya piensa en el partido del domingo ante Real España. "Nosotros venimos con una buena inyección, anímicamente venimos muy bien y va a ser importante. Va a ser un partido muy bonito, va a ser un clásico y vamos a trabajar estos días para afrontarlo muy bien".

Independientemente de lo que digan, "este Motagua pinta para poder sacrificarse y pisar muy fuerte en los últimos partidos".