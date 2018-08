Courtois es presentado oficialmente como nuevo fichaje del Real Madrid

El guardameta Thibaut Courtois fue presentado este jueves oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid luego de dejar el Chelsea y firmar para las próximas seis temporadas con el equipo del que dijo ''es el mejor del mundo''.

El belga, que fue galardonado como el 'Guante de Oro' en el Mundial de Rusia, estuvo acompañado de Florentino Pérez y explicó que cumple su sueño de niño.

''Gracias al presidente y a todos los que están aquí. Hoy cumplo un sueño. Sólo los que me conocen de verdad saben lo que he trabajado para estar aquí. Gracias al Real Madrid, no ha sido fácil'', comenzó diciendo Courtois.

''En toda mi carrera he puesto lo mejor de mí. Desde hoy aquí puedo poner la ilusión que tenía desde niño con la admiración que sentía por los jugadores que venían en este estadio'', añadió.

''tengo tantas ganas de pisar el Bernbéu. Hoy soy uno de los vuestros, un madridista más, y quiero estar a la altura de la historia del club y de sus valores. Muchas gracias y Hala Madrid'', cerró el arquero.