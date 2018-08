Liga Concacaf: Los cuartos de final ya van tomando forma

La Liga Concacaf 2018 ya va tomando forma. La fase de octavos de final va llegando a su etapa final y los clubes ya van conociendo a sus rivales en cuartos.

Hay cinco clubes centroamericanos que han conseguido ya su boleto a la siguiente ronda de la competición, entre ellos el Motagua de Honduras, que dejó en el camino al Belmopán Bandits de Belice.



El equipo nicaragüense Walter Ferreti tuvo que irse a los penales para eliminar al Club Franciscain de Martinica; FAS echó del torneo al Pérez Zeledón costarricenses.



Mientras que los únicos que ya saben que jugarán entre sí son Universitario de Panamá, que eliminó al Diriangén de Nicaragua y el Herediano que se deshizo del Santa Tecla de El Salvador.

ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL:

Motagua vs. Portmore United/Santos Guápiles



Walter Ferretti vs. Real España/Tauro



FAS vs. Arnett Gardens/Árabe Unido



Universitario vs. Herediano