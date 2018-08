Roberto Moreira: "Afición hace sentir que el partido más importante es ante Olimpia"

Luego de darle el triunfo a Motagua sobre Belmopan en Belice, Roberto Moreira habla de su inicio goleador en el Mimado y de las expectativas que tiene con el equipo de Diego Vazquez.

El delantero paraguayo ha marcado dos goles en este arranque de temporada: uno en Liga ante Platense y otro en Concacaf League contra Bandits.

Te has encontrado con los goles en este inicio, ¿es el arranque que te habías figurado?

Uno trabaja para que todo salga bien y después, si los goles se dan, uno se pone contento, pero más que nada uno tiene que trabajar día a día para que al equipo le vaya bien.

¿Te has adaptado fácilmente al sistema de Diego?

Sí, uno trata de hacer todo lo posible más en la pretemporada, para tratar de adaptarse. El equipo me ha recibido muy bien.

¿Cuál ha sido la clave para que te hayas adaptado bien?

El compañerismo. El equipo está muy bien; ya tienen un grupo consolidado que viene trabajando ya hace rato y eso es bueno. Cuando un grupo está bien, la adaptación es mucho más rápida.

¿Te gusta cómo juega este Motagua?

En los primeros días uno tiene que ir viendo cómo va creciendo el equipo porque estamos en un momento de arranque de campeonato en el que todavía tenemos que ver en el camino para qué está Motagua y para que pelee los dos campeonatos.

Sin duda que tu gran fortaleza es el juego aéreo, ¿verdad?

Sí, uno espera las situaciones y siempre tiene el hambre de querer convertir y tratar de estar allí en el área para poder hacer goles.

¿Y siempre fue tu fuerte el juego aéreo?

Sí, si ustedes miran las estadísticas y los clubes en donde estuve, siempre arriba fue mi característica

fuerte, pero obviamente también trato de aportar por abajo y trato de ser solidario.

¿Qué jugadores de Motagua te han llamado la atención?

Hay varios, creo que los centrales, como Figueroa y Juan Pablo, al igual que en el medio como Choloma López y los pibes que están allí como Colocho Martínez están muy bien. Están pasando por un buen momento y hay que darles tiempo para ver cómo sigue nuestro camino, que oalá que sea de victoria y podamos llegar a los objetivos.

¿Qué de diferente tiene este Motagua respecto a tus clubes anteriores?

La verdad que encuentro un Motagua que es un muy ganador, que la afición exige que pelee los campeonatos y eso es muy importante porque un jugador tiene que saber el club en donde está y qué cosas pelea. La afición se ve que quiere el campeonato y exige eso, que está bien, no está nada malo porque es una exigencia para el jugador. Uno tiene que tratar de estar a la altura, prepararse día a día y saber que Motagua pelea cosas importantes. Eso a uno lo hace sentir importante y le hace saber que tiene que estar atento para lo que viene.

¿Cómo ves el nivel de la liga hondureña?

Yo lo valoro muchísimo, creo que la liga es muy competitiva y no hay que confiarse. Pelear los campeonatos va a ser complicado, sabemos que los otros equipos siempre le van a querer ganar a Motagua porque es un equipo grande. Por eso hay que estar preparado de local y de visitante. Quizá de visitante nos ha costado un poquito, pero vamos a trabajar el partido del domingo y luego ir paso a paso.

¿Sos de los que te proponés cantidad de goles antes de iniciar los torneos?

Trabajo día a día y trato de que las cosas salgan paso a paso. Uno se pone objetivos de que le vaya bien en lo personal, pero las metas se van conociendo en el camino. Cómo le vaya al equipo, depende mucho lo personal, porque si al equipo le va bien, en lo individual se hace más fácil.

Toca tu primer clásico ante España, ¿qué te han dicho tus compañeros de este partido?

Me han dicho que es un partido aparte porque el clásico representa mucho para la afición y para nosotros. Creo que para cada uno de los jugadores que hace bastante tiempo que están en el equipo representa muchísimo. La afición te hace sentir que el partido más importante para ellos es el juego contra Olimpia, pero uno tiene que estar tranquilo y ahora pensar en el duelo del domingo ante España. Después, cuando llegue el clásico, hay que tratar de hacer lo posible para que podamos ganar.

¿Percibes exigente a la afición de Motagua?

La afición está atenta a lo que hace Motagua y me parece bien que traten de que el equipo quiera ganar

siempre. A veces no se puede, los partidos no se dan de la mejor manera y uno tiene que trabajar para eso. Van a haber partidos en los que no van a salir bien las cosas, pero tenemos que estar atentos para pelear en todo el camino porque el camino que tenemos es largo. El campeonato es largo y debemos pelear arriba.

¿Esperas hacer una gran dupla con Rubilio?

Sí, Rubilio es un jugador con mucha jerarquía, que le puede dar muchísimo más de lo que le ha dado a Motagua y ahora en la Liga trataremos de hacernos duro como equipo y tratar de ir paso a paso en el camino que tenemos.

¿Qué análisis hacés del España?

Justamente hablábamos con uno de los chicos del equipo que hay analizarlos para ver cómo están. Después de nuestra victoria en Belice, tenemos un presente muy bueno. De los últimos cuatro partidos, hemos ganado tres y hemos perdido uno solo. El que llegue mucho mejor (por su antecedente) va a estar mejor el domingo, pero hay que ir tranquilo y sabiendo que el España siempre es un equipo duro.

¿Este fútbol de Motagua te da para ilusionarte con que puedes hacer muchos goles?

Yo creo que con los delanteros que estamos tenemos para convertir cada uno; yo considero grandes jugadores a los atacantes que están y si el equipo genera situaciones uno tiene que estar allí, le toque a quien le toque. En este Momento me está tocando a mí y las situaciones que me están tocando a lo mejor son pocas, pero trato de convertirlas y espero que al que le toque entrar que le vaya bien.

Cuando eras niños, ¿a quién jugabas ser?

Mi ídolo siempre fue Roque Santa Cruz y Saturnino Cardozo, jugadores muy goleadores.

Sos más Roque, ¿no?

Sí, voy más arriba, pero también trato de ayudar por abajo, voy a tratar de hacer todo lo posible para ayudar al equipo. Las situaciones que se me presenten, tengo que tratar de convertirlas.

¿Ya le dijiste a los que juegan por los costados por dónde querés los centros?

Pasamos hablando. Con Wilmer Crisanto estábamos platicando que él tira los centros siempre al segundo palo, vamos hablándolo y conociéndonos. Es importante conocer a los compañeros.

Guaraní, Cerro Porteño... ¿de qué equipo sos hincha?

Por ahí no tengo favorito en Paraguay, en su momento era Olimpia, pero en Argentina me hice más de Talleres porque estuve mucho tiempo allí. En cuanto a ser hincha o fanático no tengo un club para elegir.