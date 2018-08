Liga Concacaf 2018: Definidos los ocho clasificados a cuartos de final

Ya culminados los octavos de final de la Liga Concacaf ya están definidos los ocho clasificados a cuartos de final donde Honduras contará como único representante con el Motagua que venció en la serie 3-0 al Belmopán.

El equipo de Diego Vázquez se enfrentará al Portmore United de Jamaica. El partido de ida será en el estadio Nacional de Tegucigalpa el 23 de agosto y la vuelta en Jamaica se jugará el 30 del mismo mes.

Otra de las llaves quedo con los duelos entre el Walter Ferretti de Nicaragua que enfrentará al Tauro, club que eliminó al Real España.

Mientras el Árabe Unido de Panamá chocará ante el FAS de El Salvador que dejó en el camino al Pérez Zeledón de Costa Rica.

Por su parte el otro cruce definido es el de CD Universitario de Panamá que se enfrentará al Herediano de Costa Rica.

Cabe resaltar que Panamá contará en la fase de cuertos de final con tres equipos, Árabe Unido, Tauro FC y Universitario.

LOS OCHO EQUIPOS CLASIFICADOS

Árabe Unido (Panamá)

Tauro (Panamá)

Universitario (Panamá)

Motagua (Honduras)

FAS (El Salvador)

Herediano (Costa Rica)

Portmore United (Jamaica)

Walter Ferretti (NIcaragua)

JUEGOS DE IDA

FAS vs Árabe Unido (8:00 PM - 21/08-18)

Herediano vs Universitario (8:00 PM - 22/08-18)

Tauro vs W. Ferretti (6:00 PM - 23/08-18)

Motagua vs Portmore (8:00 PM - 23/08-18)

JUEGOS DE VUELTA

Árabe Unido vs FAS (8:00 PM - 28/08-18)

Universitario vs Herediano (8:00 PM - 29/08-18)

Ferretti vs Tauro (6:00 PM - 30/08-18)