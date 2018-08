Dani Turcios sobre Vargas: "Nosotros no buscamos armar polémica con nadie"

Luego que el técnico del Marathón, Héctor Vargas, declarara que el Olimpia había fichados dos equipos en este torneo y él con menos había logrado el campeonato con los verdes, el asistente de Nahún Espinoza, Danilo Turcios, no quiso entrar en polémica con el argentino y más bien lo felicitó.

Olimpia sale con plantel completo rumbo a San Pedro Sula para enfrentar al Marathón

"Hay que felicitarlo, es la realidad en cuanto a su equipo. Nosotros no buscamos armar polémica con nadie, estamos trabajando como tiene quehacerlo una institución como lo es Olimpia. El profe lo dice porque tiene méritos y hay que felicitarlo. Si vemos que hizo campeón un Marathón que no tenía las figuras que ha tenido en otros años", comentó Turcios.

En cuanto a los conocimientos que se puedan tener sobre el Marathón y ellos de Olimpia. "Aquí no hay nada que esconder, con Héctor (Vargas) somo amigos, estuvo acá, lo conozco de hace muchos años, me dirigió en la UNAH y aquí en Honduras no vas ocultar nada, todo mundo se conoce y aquí es quien juega mejor en un partido".

Después de la mala experiencia que tuvo el Olimpia en el Yankel Rosenthal, el cuerpo técnico merengue no quieren que se repita ese episodio. "El partido hasta que termina no podés darlo por ganado, ya le tocó al Olimpia en el Yankel, en un partido que supuestamente solventado, le dieron vuelta al marcador y en el segundo te hacen tres goles, pero en un equipo profesional como Olimpia no pueden pasar".

CAMBIOS EN EL EQUIPO

El conjunto merengue viajó a San Pedro Sula con su plantilla casi completa y donde se tiene claro que habría cambios es en la zona defensiva. "Cambios en base al partido que se enfrentó ante el Platense habrán varios, tomando en cuenta que estábamos reducidos de plantel para ese duelo, más que todo en defensa, donde habrán cambios y el profe los va definir mañana".

Y agregó. "Ya tenemos disponible a Johnny Palacios que era una baja importante para nosotros en la zaga central, ya está disponible, está Elmer Güity, Júnior Lacayo ya está incorporado en el plantel y que es importante y hay más opciones".

Danilo Turcios es claro que la zona baja es donde habían tenido problemas. "Es donde hemos estado padeciendo más con la expulsión de Jonathan Paz, la lesión de Johnny, Elvin Casildo, José García y Axel Gómez con la selección y fue la zona donde sufrimos. Es por eso que Kevin Álvarez tuvo que jugar de central, pero ya con ellos ahora se solventa más la situación".

Una de las novedades será el regreso de Palacios, quien después de Donis Escober es el segundo capitán del club. "El profe Nahún por eso ha hecho varias rotaciones en los entrenamientos y la decisión la va tomar tranquilamente el día de hoy o mañana, pero tenemos esa tranquilidad que Johnny entrenó bien durante la semana, lo probamos y físicamente, medicamente está bien".

"Para el Olimpia parámetros son todos los partidos, ya que todos los equipos le salen a ganar ese porcentaje de confianza, ya que es el equipo más grande y es la institución que todos le quieren ganar. Por eso el jugador del Olimpia debe estar preparado para eso. Contra Marathón es un partido bonito porque es un clásico, el actual campeón, es un su cancha y suponemos que será a estadio lleno. Todo ese acondicionante y hay que verlo como un extra al partido", indicó Danilo Turcios.

Uno de los que deberá seguir esperando para su debut es Leandro Motta, quien no viajó con el grupo. "Leandro es un jugador que físicamente se está acondicionando mejor, ya está en un 80 por ciento y está a la disposición del profe que en cualquier momento lo va utilizar. Él ha trabajado muy bien y está haciendo fútbol y ahora es decisión del profe Nahún cuando lo va utilizar".

Y la buena noticias es el regreso de Mayron Flores. "Está la incorporación de Flores, un jugador importante para nosotros y gracias a Dios la lesión que sufrió en Siguatepeque no fue tan grande como todo mundo pensaba y es otra opción para el profe, pero sabiendo que (German) Mejía ha hecho dos grandes partidos y Deybi (Flores) se conoce su capacidad".

Sobre la llegado del nuevo refuerzo, Esteban Espíndola. "Esa situación se está solventando, nosotros como cuerpo técnico lo estamos esperando, no sabemos para cuando, pero el profe lo está solicitando lo más pronto posible"

En cuanto a la parte física en la que podría llegar este jugador. "Ese tema el profe no lo habla con los jugadores, si con la parte dirigencial que son los que se pone de acuerdos con los jugadores extranjeros para ver si llegan o no, pero esa solicitud se hizo y la junta directiva está haciendo los esfuerzos que corresponde para traer un jugar tan importante como es Espíndola y ahora decidirán si viene o no en los próximos días".