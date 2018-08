Actualizado: Las altas y bajas del Real Madrid para la temporada 2018-19

El Real Madrid iniciará la nueva temporada sin dos pilares en su equipo. Tras las marcha primero de Zinedine Zidane y luego de Cristiano Ronaldo, el equipo merengue se ha reforzado poco y no ha conseguido fichar un 'pez' gordo del mercado.

Hasta el momento, los blancos, han fichado seis jugadores, el último de ellos Thibaut Courtois que llegó a cambio de 40 millones de euros, una 'ganga' para los precios del actual mercado.



En los pasados mercados de piernas el Madrid ha acostumbrado a sus aficionados a que no contratará jugadores de élite si no es necesario. El último gran fichaje de los merengues fue el colombiano James Rodríguez que costo 75 millones de euros.

Real Madrid ha tenido dos bajas muy sensibles (Ronaldo y Zidane), a las que se le puede unir Luka Modric y Marcelo que son tentados por Inter y Juventus respectivamente.



Proyecto a futuro, son las palabras que se escuchan en las oficinas de la 'casa blanca', donde quieren formar un equipo pensando en campañas venideras con los Vinícius, Odriozola, o Lunin.



El nuevo Real Madrid, no solo cambiará de generación, si no que también tendrá nuevas ideas en el banquillo con Julen Lopetegui.



ALTAS

1.Julen Lopetegui (Entrenador)

2.Álvaro Odriozola - Real Sociedad (España)

3.Rodrygo Goes - Santos (Brasil)

4.Vinícius Júnior - Flamengo (Brasil)

5.Andriy Lunin -Zorya Luhansk (Ucrania)

6.Thibaut Courtois - Chelsea (Inglaterra)



Rumores de llegadas: Neymar (PSG), Mbappé (PSG), Thiago Alcántara (Bayern Munich).



BAJAS

1.Cristiano Ronaldo - Juventus (Italia)

2. Zinedine Zidane - (DT)

3.Achraf Hakimi - Borussia Dortmund (Alemania)

4.Philipp Lienhart - Friburgo (Alemania)

5.Lucas Torró - Eintracht Frankfurt (Alemania)

6.Mateo Kovacic - Chelsea (Inglaterra)

7. Theo Hérnandez - Real Sociedad

Rumores de salidas: Kiko Casilla, Marcos Llorente, Modric.