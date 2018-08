Agenda de los legionarios: Otro hondureño puede debutar en México

La jornada de los legionarios se viene muy interesante este fin de semana. Brayan Beckeles es el primero en jugar el viernes ante el Morelia a las 8:00 de la noche, por su parte Lobos BUAP hace su aparición el sábado ante Atlas a las 4:00 de la tarde.

Michaell Chirinos es duda por lesión mientras Félix Crisanto podría hacer su debut con el equipo poblano.

En la MLS resalta el duelo de catrachos este sábado 11 de agosto entre Los Ángeles FC donde milita Luis López y el Sporting Kansas de Roger Espinoza, el encuentro está pactado para las 8:30 de la noche.

Pero antes, el Columbus recibe la visita del tridente catracho del Houston Dynamo cuando a las 5:30 Alberth Elis, Romell Quioto y Boniek García hagan lo suyo y busquen el triunfo que los coloque en una mejor posición.

El Dallas FC de Maynor Figueroa hará su aparición el domingo 12 de agosto en sus visita al Seattle Sounders, encuentro programado para las 8:00 PM.

EN EUROPA

El Tenerife de Bryan Acosta jugará partido amistoso previo al inicio de la Liga 123 ante el Celta de Vigo II, dicho encuentro será el sábado a 1:30 PM.

Bryan Róchez y Wesly Decas con el Nacional de Madeira ya comienzan a jugar en la primera división de de Portugal y visitan al Braga este domingo a la 1:30 PM.

David Suazo hace sus segunda aparición en la Copa Italia ante el Novara a las 12:30 del mediodía de este domingo.

Sporting Chaleroni reciebe al Anderlecht de Andy Najar el domingo 12 de agosto a las 10:00 de la mañana.

EN CENTROAMÉRICA

Alajuelense recibe al Carmelita el sábado a las 7:35 de la noche, Aléx López viene de marcar gol, mientras Roger Rojas y Luis Garrido podrían ver acción luego de estar lesionados.

San Carlos enfrenta al Grecia de Cristian Moreira a la misma hora, el joven catracho ex del Vida tovía no hace su debut porque no le ha llegado su pase.