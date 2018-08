Rougier: "Si uno mete 10 goles, el hincha quiere 11, 12 o 15 y es difícil complacerlos''

El portero del Motagua, el argentino Jonathan Rougier, advirtió que el Real España buscará cambiar la cara ante ellos el domingo luego de la eliminación contra el Tauro y que el 'Mimado' debe plantar una cara muy seria.

¿Cómo está este presente del Azul?

''Venimos con energía positiva de vuelta. Siempre una derrota genera un poquito de dudas y ahorita venimos bien, tras la victoria. Ante Belmopan, el equipo fue confiable y sólido y esperamos mantener la misma secuencia de juego y la estructura.

¿Cómo esperan a Real España?

''Seguramente va a intentar revertir lo del último encuentro, lo de esa llave. Todo jugador queda un poquito tocado cuando recibe una derrota y rápidamente quiere cambiar esa cara, así que seguramente va a ser un rival muy agresivo, como lo fue siempre. Es un rival que siempre ha complicado a todos y no creo que esta sea la excepción, pero nosotros no tenemos que perder de vista nuestro objetivo''.

Enfrentar a un rival tocado como España, ¿lo hace más accesible o más peligroso?

''A veces puede generar una doble sensación. Nosotros tenemos que enfrentarlo con todo, con la seriedad del caso y más si se puede también porque es un rival de jerarquía, de los que siempre pelean arriba y de los que tenemos que intenta lastimar, y más en casa''.

¿Cómo juega esta Máquina del Tato?

''Juega bien por las bandas y tiene jugadores de mucho desequilibrio adelantera, además que trabajan bien la pelota parada.

¿Qué tanto preocupa un jugador como el Chino López?

''Sin duda que él debe ser de los más desequilibrantes y también tienen buenos pateadores de larga distancia que hay que tener en cuenta. Ante Tauro se vio, tuvieron oportunidades de corta y larga distancia, de pelota parada, así que son muy completos en ataque''.

¿Te gusta este Motagua?

''Yo creo que la misma línea se mantiene, esa línea que baja desde el cuerpo técnico. Creo que tenemos buen control de balón y hemos agregado cosas interesantes para el equipo''.

¿Qué nuevos matices tiene este Ciclón?

''Yo creo que tenemos un poco más de control de balón que el torneo pasado, creo que en el pasado Clausura éramos más verticales. Seguro que por las bandas y dentro del área seguimos siendo fuertes. Hemos incorporada jugadores importantes y a medida pasen los partidos lo van a hacer mejor. El equipo los necesita''.

¿Sienten que la afición quería un Motagua más contundente ante Belmopan?

''Tal vez que sí, lo que pasa es que el aficionado si usted mete 10, va a querer 11, 12 o 15 goles, es difícil

complaserlo. Hasta que uno no logra los objetivos finales, siempre es difícil complacer al hincha porque el hincha es así; lo mismo somos nosotros con nuestros equipos en todos lados. De a poco esperamos complacerlos''.

¿Echan de menos el fútbol del Chino Discua?

''Es un grran jugador, tiene un buen pie y seguro se le extraña, pero los que han venido lo han hecho, como Matías está tomando su posición y en la pelota parada está trabajando bien; tiene que habituarse porque es diferente. Cambia hasta la pelota con la que jugamos en Argentina''.

¿Qué tips le diste a Matías cuando fichó por Motagua?

''Le hablé un poco de todo, del país, del fútbol y del club. Ma pareció correcto contarle todo y quizá contarle las cosas buenas que no se saben porque hay muchas cosas que uno de afuera no las sabe. Cuando busca en internet, nunca salen las cosas buenas, lo que más venden son las malas. En Honduras no es tan peligroso como aparenta por allí''.