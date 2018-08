Olimpia sale vivo del Yankel y Marathón sigue sin ganar en el Apertura

Marathón y Olimpia empataron 1-1 en el estadio Yankel Rosenthal por la tercera jornada del torneo Apertura. Este será el 237 partidos entre ellos.

FINALIZA EL PARTIDO, MARATHÓN Y OLIMPIA EMPATAN.

Minuto 90+3: Tarjeta amarilla para Kevin Álvarez y German Mejía.

Minuto 90: Ingresa Marcelo Canales y sale Jerry Bengtson.

Minuto 89: Tarjeta amarilla para Deybi Flores. Tiro libre para el Marathón.

Minuto 83: Marlon Ramírez se mete por la banda izquierza y dejar caer el balón pateón y Menjívar pudo detener.

Minuto 79: Peligroso ataque del Marathón y Edrick Menjívar la manda al tiro de esquina.

Minuto 78: Ataque del Olimpia y Roy Smith corta la trayectoria del balón cuando Costly la mandaba.

Minuto 70: Tarjeta amarilla para Carlo Costly.

Minuto 65: Tarjeta amarilla para Bryan Johnson luego de enorme patada ante Carlo Costly.

Minuto 63: Tarjeta amarilla para Yustin Arboleda.

Minuto 62: Tarjeta amarilla para Carlos Discua cuando salió por Cristian Martínez.

Minuto 58: Gol del Marathón, pero estaba fuera de juego. Tarjeta amarilla para Yaudel Lahera.

Minuto 57: Allan Banegas pierde el balón en el medio campo y Olimpia en contragolpe empata el juego por medio de Rony Martínez.

Minuto 56: Ingresa Marlon Ramírez y sale Henry Romero.

Minuto 53: Ataque de Lahera por la derecha pero en el centro Edrick pudo tapar tranquilo.

Minuto 51: Sale Bryan Martínez ingresa Bryan Barrios.

Minuto 50: Kevin Álvarez se lleva a Samuel Córdova y Bryan Martínez y en el centro la sacó Denovan.

Minuto 46: Elmer Güity remata de pierna izquierda y Denovan Torres tapó y respondió de cabeza. ¡SE SALVA MARATHÓN!

INICIA LA SEGUNDA PARTE ENTRE EL MARATHÓN Y OLIMPIA

Ingresa Rony Martínez en lugar de Mayron Flores para el inicio de la segunda parte.

FINALIZA LA PRIMERA PARTE EN EL ESTADIO YANKEL ROSENTHAL.

Minuto 45: Jerry Bengtson se metió por la banda derecha, entró al área y envió el pase, la defensa logró controlar. Se salva el Marathón.

Minuto 37: Tarjeta amarilla para Bryan Martínez.

Minuto 36: Romero volvió a poner a temblar la defensa del Olimpia. Se salva el conjunto de Nahún Espinoza.

Minuto 33: Enorme pase de Deybi y Carlo Costly sin dejarla caer le dio de derecha y la mandó arriba. ¡Se salva Marathón!

Minuto 31: Tarjeta amarilla para Allan Banegas.

Minuto 29: Gol del Olimpia, pero el árbitro lo anula por una mano de Dabirson Castillo cuando envió el pase.

Minuto 25: Se detiene el partido para que los jugadores se hidraten.

GOL DEL MARATHÓN

Minuto 21: Goooooool del Marathón gooooool de Henry Romero luego de un pase de Samuel Córdova y Yustin Arboleda cabeceó para que el joven delantero puntera el balón a Ever Alvarado y mandarla al fondo de derecha.

Minuto 18: Kevin Álvarez se atreve, se mete al área, pero Denovan manda el balón a tiro de esquina.

Minuto 17: Henry Romero controló dentro del área, pero los defensores del Olimpia no dejaron que pateara.

Minuto 15: Carlos Discua se atrevió a tirar desde fuera del área y el balón se fue arriba.

Minuto 12: Ataque de Jerry Bengtson por la banda derecha y en el centro Arauz la mandó al tiro de esquina.

Minuto 10: Ataque del Marathón pero en el área Henry Romero le hace falta a Edrick Menjívar.

Minuto 9: Falta de Allan Banegas sobre Mayron Flores.

Minuto 6: Tiro libre para el Olimpia luego de falta de Allan Banegas sobre Mayron Flores.

Minuto 3: Tiro de esquina a favor del Marathón conseguido por Henry Romero.

Minuto 2: Falta de Dabirson Castillo contra Henry Romero.

Minuto 2: Falta de Lahera contra German Mejía.

Minuto 1: Falta de ever Alvarado contra el cubano Lahera.

INICIA EL PARTIDO EN SAN PEDRO SULA

2:55 PM - Ingresa el Marathón y Olimpia al terreno de juego.

2:25 PM - Los jugadores del Marathón y el Olimpia ya hacen sus trabajos de calentamiento en la cancha del Yankel Rosenthal.

ALINEACIONES

Marathón: 25. Denovan Torres, 13. Víctor Arauz, 29. Bryan Johnson, 21. Roy Smith, 3. Samuel Córdova, 38. Bryan Martínez, 16. Allan Banegas, 7. Carlos Discua, 22. Henry Romero, 24. Yaudel Lahera y 27. Yustin Arboleda.

Olimpia: 1. Edrick Mejívar, 2. Kevin Álvarez, 5. Ever Alvarado, 6. Dabirson Castillo, 30. Johnny Palacios, 3. Elmer Güity, 20. Deybi Flores, 8. Mayron Flores, 29. German Mejía, 13. Carlo Costly y 27. Jerry Bengtson.

Precios de entrada para este clásico es de Sol L80 y L250 en preferencia.

La afición verdolaga ya está haciendo su ingreso a las gradas del estadio.

Olimpia ya está en el estadio de San Pedro Sula

En general, el conjunto merengue mantiene una hegemonía sobre el Monstruo: ganó 107 partidos, perdió 64 y empató 65; el albo anotó 302 goles y los verdes 215. Pero en los últimos duelos en el Yankel Rosenthal han sido una tortura para los capitalinos.

La peor pesadilla para los merengues es el estadio Yankel Rosenthal, en donde no le ha ido nada bien en su balance general tras 12 juegos: nueve derrotas, apenas dos triunfos y una igualdad. Suma seis juegos sin ganarle a Marathón



En la era del argentino Héctor Vargas, ex técnico de los merengues, el Olimpia ha encajado seis tantos y perdió los dos compromisos por tres tantos.



Hoy, los de Nahún Espinoza se miden a Marathón con nuevo plantel y un estratega que se las sabe todas y quiere cortar esa mala racha. El timonel busca aprovechar que Marathón aún no gana en este torneo, eso pese a que tampoco ha perdido en los últimos 10 juegos. El Yankel se viste de gala y vivirá un nuevo duelo Clásico Nacional.

DATOS A DESTACAR:

El último goleador del León

El delantero Michaell Chirinos fue el último jugador del Olimpia que anotó gol en un duelo ante Marathón en el Yankel Rosenthal. Esta anotación fue el 11 de marzo de 2018.



Estrenaron el Yankel

El atacante Roger Rojas y el defensa Johnny Palacios fueron los primeros jugadores del Olimpia que lograron anotar un gol en el Yankel Rosenthal.



Sequía blanca

Los albos suman cinco años sin ganar en el Yankel. El León no suma de a tres en esta cancha desde el 14 de septiembre de 2013, cuando se impusieron 2-0 con goles de Carlos Will Mejía y Antony “Choco” Lozano. Solo uno de esos jugadores, el priemro, sigue de blanco.



Paternidad verde

La historia de los duelos entre Marathón y Olimpia en el Yankel ratifica que en 12 partidos el saldo es a favor de los sampedranos con nueve triunfos, apenas dos victorias capitalinas y un empate en una serie semifinal correspondiente al torneo Apertura 2014/2015.



Primer duelo

El primer choque de ambas escuadras en el recinto verdolaga fue

el 3 de noviembre de 2010 cuando Marathón ganó 1-0 con gol del delantero Rony Flores, quien ya no está en el club.



Última alegría merengue

El conjunto Marathón no pierde de local jugando con Olimpia desde el 6 de abril de 2016. En esa ocasión los albos se impusieron 1-0 con gol de Kevin Álvarez, pero en el estadio Morazán.

POSIBLES ALINEACIONES:

Marathón: Denovan Torres, Perdomo, Barrios, Johnson, Samuel Córdova, Martínez, Carlos Discua, Banegas, Lahera, Marlon Ramírez y Arboleda.

Olimpia: Edrick Menjívar, Johnny Palacios, Ever Alvarado, Dabirson Castillo, Kevin Álvarez, Deybi Flores, German Mejía, Elmer Güity, Moya, Costly y Bengtson.