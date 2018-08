Marathón recibe al Olimpia en un clásico con sabor a revancha

La tercera jornada de la Liga Nacional nos trae un platillo exquisito, el duelo entre Marathón y Olimpia, dos clubes de mucha historia en el balompié nacional con un total de 236 partidos.



En general, el conjunto merengue mantiene una hegemonía sobre el Monstruo: ganó 107 partidos, perdió 64 y empató 65; el albo anotó 302 goles y los verdes 215. Pero en los últimos duelos en el Yankel Rosenthal han sido una tortura para los capitalinos.

La peor pesadilla para los merengues es el estadio Yankel Rosenthal, en donde no le ha ido nada bien en su balance general tras 12 juegos: nueve derrotas, apenas dos triunfos y una igualdad. Suma seis juegos sin ganarle a Marathón



En la era del argentino Héctor Vargas, ex técnico de los merengues, el Olimpia ha encajado seis tantos y perdió los dos compromisos por tres tantos.



Hoy, los de Nahún Espinoza se miden a Marathón con nuevo plantel y un estratega que se las sabe todas y quiere cortar esa mala racha. El timonel busca aprovechar que Marathón aún no gana en este torneo, eso pese a que tampoco ha perdido en los últimos 10 juegos. El Yankel se viste de gala y vivirá un nuevo duelo Clásico Nacional.

DATOS A DESTACAR:

El último goleador del León

El delantero Michaell Chirinos fue el último jugador del Olimpia que anotó gol en un duelo ante Marathón en el Yankel Rosenthal. Esta anotación fue el 11 de marzo de 2018.



Estrenaron el Yankel

El atacante Roger Rojas y el defensa Johnny Palacios fueron los primeros jugadores del Olimpia que lograron anotar un gol en el Yankel Rosenthal.



Sequía blanca

Los albos suman cinco años sin ganar en el Yankel. El León no suma de a tres en esta cancha desde el 14 de septiembre de 2013, cuando se impusieron 2-0 con goles de Carlos Will Mejía y Antony “Choco” Lozano. Solo uno de esos jugadores, el priemro, sigue de blanco.



Paternidad verde

La historia de los duelos entre Marathón y Olimpia en el Yankel ratifica que en 12 partidos el saldo es a favor de los sampedranos con nueve triunfos, apenas dos victorias capitalinas y un empate en una serie semifinal correspondiente al torneo Apertura 2014/2015.



Primer duelo

El primer choque de ambas escuadras en el recinto verdolaga fue

el 3 de noviembre de 2010 cuando Marathón ganó 1-0 con gol del delantero Rony Flores, quien ya no está en el club.



Última alegría merengue

El conjunto Marathón no pierde de local jugando con Olimpia desde el 6 de abril de 2016. En esa ocasión los albos se impusieron 1-0 con gol de Kevin Álvarez, pero en el estadio Morazán.

POSIBLES ALINEACIONES:

Marathón: Denovan Torres, Perdomo, Barrios, Johnson, Samuel Córdova, Martínez, Carlos Discua, Banegas, Lahera, Marlon Ramírez y Arboleda.

Olimpia: Edrick Menjívar, Johnny Palacios, Ever Alvarado, Dabirson Castillo, Kevin Álvarez, Deybi Flores, German Mejía, Elmer Güity, Moya, Costly y Bengtson.