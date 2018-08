Mary Cardona: "Me encantan los aviones y los juegos extremos"

Que la vida tiene posibilidades infinitas y cambios inesperados, es lo que se refleja cuando vemos a Mary Cardona, una hermosa chica oriunda de La Ceiba tatuada de belleza que hace unos años atrás no se imaginó brillar en las pasarelas, ahora vive los sueños de niña.

Su mayor éxito reciente remembra en el Miss Costa Maya Internacional 2018 en donde puso el nombre de Honduras en alto. Fuera de ello tiene un vida deportiva, le apasiona el voleibol y el fútbol, estudia mercadotencia y sueña con ser pilota. !Conozcamos más de esta encantadora dama que tiene enamorados a todos!



Detrás de toda gran modelo hay una historia por contar... ¿Cuál es la tuya?

Todo comenzó en un certamen de belleza local (Miss Verano 2017). Estaba algo intrigosa porque no quería participar, pero mi mejor amigo incentivó. Sabes, de pequeña me encantaban esos eventos, pero en ese momento me dije que -no tenía las capacidades- pero cuando entré pude comprender que sí las tenía. Antes de ellos no me consideraba suficientemente capaz.



¿Cómo te ha cambiado la vida ahora?

Me ha cambiado radicalmente porque no me veía en pasarelas. Sinceramente me miraba estudiando aviación. Ahora estoy pasando por grandes pasarelas y he tenido mis grandes triunfos gracias a Dios.



Una mujer como piloto.. ¡Vaya sueño!

Ese sueño inició en forma curiosa. Siempre me pregunté si había mujeres aviadoras y si yo podía llegar a ser capaz. En Google me di cuenta que sí habían mujeres, así que si ellas pueden por qué yo no puedo hacerlo.



¿Hay vida deportiva detrás de Mary Cardona?

Claro que sí, lo practico actualmente. Sabes antes no practiba ningún deporte, luego una licenciada me consultó para formar parte del equipo y yo le respondí -y cómo es eso- ja, ja, ja. Ahora me gustó el deporte. Por lo menos unas tres veces a la semana tengo que practicarlo.



¿Te costó adaptarte?

Claro que sí, ha sido uno mis retos porque no fue fácil aprenderlo. A simple vista se ve algo fácil, pero cuando ya estás en la cancha jugando, creéme que no es nada fácil.



¿Entre el modelaje y el voleibol con cuál te quedarías?

Creo que los dos son muy importante en mi vida, hasta los momentos donde Dios me brinde la oportunidad y me encamine con ese me quedaré.



Entiendo que eres fanática del Victoria... ¿Sufriste con el descenso?

Sabes, me puse muy triste. Pero bueno, todo lo hace Dios. Todavía tengo la esperanza de que algún día volvamos a surgir. Ahora me toca apoyar al Vida en la Primera División.

¿Por qué las chicas como tú, en su mayoría están soltera?

Lo que pasa es que tenemos una vida demasiada ocupada. Si no estamos en nuestro trabajo, lo estamos en nuestros estudios, no queda tiempo y cuando hay es para la familia.





¡No te puedes perder! Las hermosas fotografías de Mary Cardona a un solo clic

¿Y cuando surgen los deseos carnales?

Bueno, más creo que sería bueno abstenerse hasta llegar al matrimonio. Hay personas que se llevan la vida libre haciendo lo que quieren, yo creo que es mejor tener una pareja estable para tener esos momentos especiales, con esa persona especial.



Futbolista que admira

A Lionel Messi, no solo porque ha sido uno de los mejores jugadores y porque juega en el Barcelona, sino por su gran historia desde sus inicios. Eso nos da a demostrar que sí se puede con la ayuda.



El mejor futbolista en el mundo

Mi papá (Juan "Tito" Cardona), ja, ja, ja. Solía ser su "fan" número uno cuando jugaba en el Victoria.



Otras curiosas

Color: Turquesa

Comida: Arroz con frijoles y las baleadas.

Helado favorito: Pistacho

Lugar para una cita ideal: Tiene que ser un lugar romántico. No es tanto el sitio, sino el momento, la persona y la intención que tiene.

Confesiones: "Me encantan los aviones. A mí me gustan las alturas y los juegos extremos".

Agradecimientos: "Quiero agradecer a mis directores, familia porque me han apoyado en toda esta travesía, también a la ciudad de La Ceiba y al resto de Honduras por ese cariño; también a la organización Miss Honduras Mundo y a mi asesor Bayron Flores".