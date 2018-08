¡Se queda! Mario Martínez confirma que no se marcha del Real España

Luego de tanta especulación con el tema de Mario Martínez, que podría marcharse al Alajuelense de Costa Rica, el propio jugador confirmó que se queda jugando con Real España.

Leer más: Motagua-Real España. el plato fuerte de la jornada del domingo

"Me han llamado, soy sincero, pero respeto al club y a los compañeros, y bueno no me voy, me quedo aquí con el Rel España", dijo Mario para cinco deportivo.

El viernes anterior, Luis Diego Arnaéz, técnico del Alajuelense, había manifestado que tras la salida de Abdiel Arroyo, que se fue a Portugal, quedaba la plaza para la llegada del volante hondureño.

“Eso lo habíamos hablado desde hace algún tiempo por la posibilidad que salieran jugadores. Lo hablé con Javier Delgado, ahora que se dio la salida de Abdiel Arroyo, una de las opciones más fuertes es la de Mario Martínez. Lo tengo referenciado, Javier lo tuvo en el Real España y se puede adaptar más fácil al equipo”, dijo Arnáez en conferencia de prensa.

Pero finalmente, Mario se queda en su equipo para este torneo Apertura de la Liga Nacional.