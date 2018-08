Juticalpa y Honduras Progreso abucheados en un empate sin sabor

Los 31 grados de temperatura que marcaba el termómetro en Juticalpa, provocaron que tanto los de casa y el Honduras Progreso no desarrollaran un buen fútbol. El juego fue una pesadilla. No tuvo sabor y los pocos aficionados que llegaron al Juan Ramón Brevé terminaron hasta abucheando a ambas escuadras. Fue un 0-0 amargo, más que un café sin nada de azúcar.

El encuentro no iba a dar inicio sin antes un saque de honor y un minuto de silencio, hasta que finalemente llegó el silbato del árbitro Marlon Díaz que autorizaba el arranque de un partido para el olvido.

Los primeros 25 minutos fueron dominados por el conjunto arrocero hasta que Juticalpa comenzó a tomar protagonismo en el juego con ataques por la banda derecha con Maylor Núñez y las distribuciones claves de Victor Moncada. El partido siguió sin muchas acciones de peligro y con el marcador sin moverse.

Del primer tiempo hay muy poco que contar. Las únicas llegadas de Juticalpa fueron producidas en posiciones adelantadas y tiros desviados. ¿Del Honduras Progreso? Simplemente no existía en el ataque.

Los hinchas presentes estaban con la expectativa de ver goles. Honduras salió con una actitud diferente en el segundo tiempo, pero nuevamente Juticalpa tomó el control del partido, aunque sin causar mayor daño. En este tramo del partido, no era más que faltas reiteradas, amarillas y sustituciones que no cambiaron la historia.



Lo más relevante fue el codazo de Carlos Palacios a Yerson Gutiérrez que merecía expusión, pero ninguno de los jueces se percató de ello.



Faltando minutos para terminar el juego, los hinchas locales se enardecían en su algarabía cada vez que su equipo se acercaba a portería, pero el gol no llegó, aunque estuvieron cerca de hacerlo con Cabezas en el 81 y más tarde al 90+1 con Lanza, pero no concretaron. Los progreseños también tuvieron lo suyo, pero tampoco llegó. El 0-0 fue un bostezo prolongado.

