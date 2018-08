"Tato" García: "Un penal a los tres minutos condiciona muchísimo"

Martín "Tato" García dio la cara tras la derrota del Real España ante Motagua en el Nacional y reconoció que el tempranero penal cambió todo lo planeado.

NO VISTE EN TV: Los recogepelotas, el gesto de Licona y la plática Tato-Diego

"Tuvimos un penal en contra muy temprano que condiciona todo, por allí todo lo que uno planifica y trabaja en tres minutos se te viene al piso. Tenemos una derrota, ahora a recuperarnos, tenemos a Jhow Benavídez con cortes en los tobillos. En casa debemos ganar, el equipo viene levantando el funcionamiento, el otro día lo demostró con Tauro y hoy hizo un buen partido", dijo García.

El timonel catedrático dice que se marcha del estadio capitalino con la frente en alto por lo que hicieron sus pupilos en el campo.

"No se ganó, veníamos por los tres puntos. Un penal a los tres minutos condiciona muchísimo, pero orgulloso de los jugadores que corrieron, nos está faltando meterla, no es nuevo, hoy nos pasó lo mismo. Nos faltó ese puntillazo, el equipo genera muchas ocasiones", agregó.

El "Tato" le dio el respaldo al trabajo de sus jugadores. "Cuando no se juega bien soy el primero en criticarlo. El tema de la gente y directivos es aparte, yo hago mi trabajo y trato en el día a día sumarle al equipo. Venimos de menos a más, no hicimos un buen partido en Panamá. Pero en casa hicimos un gran juego con Tauro. Ojo, que enfrentamos a un gran rival, estuve viendo a los otros partidos, nos tocó un duro rival".

Al ser consultado si teme que la dirigencia tome una decisión drástica. "No me preocupa nada, me preocupa mi trabajo y los futbolistas. Los entrenadores siempre estamos expuestos a eso. No tengo nada qué decir".

Por último cerró repitiendo lo que le falta a su escuadra para comenzar a sumar buenos resultados.

"¿Qué nos falta? Meterla al arco, el gol. Enfrentamos rivales duros y los tuvimos bajo los palos. Aunque hay cosas extrañas que pasan, no soy el primero que las dice", cerró.