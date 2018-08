Héctor Vargas atiza fuerte contra "Tato" García y pide que le hagan un antidoping

Héctor Vargas volvió a criticar a su fiel estilo. El estratega del Marathón no se queda callado, y aunque aseguró que estará unos tres meses sin declarar, antes dejó frases muy duras contra su colega del Real España Martín 'Tato' García.

Leer más: Darixon Vuelto regresa al Real España tras un paso sin brillo por EEUU

Antes de la presentación de la nueva camiseta del monstruo verde, el entrenador argentino fue abordado por la prensa deportiva y se soltó.

Le consultaron si está preocupado porque el equipo aún no gana en el Apertura-2018. "¿Preocupado?... Preocupado estoy cuando tengo enfermos a mis hijos y mi mujer.... el día que yo sienta algo me voy seis meses a descansar a mi casa y feliz, hay gente que vive al día, yo no".

A su vez afirma que sí hay presión por sumar de tres y dejar atrás la racha de empates tras coronarse campeones en el pasado Clausura-2017.

"Presión siempre ha habido de hacer las cosas bien, el día que no tenga presión me dedico a otra cosa. Yo sé que mañana me voy de acá y pasado tengo trabajo en cualquier lado, aquí, en El Salvador y en Costa Rica tengo posibilidades; también soy el técnico más exitoso de los que están trabajando, cuatro títulos de los que están dirigiendo, todos los demás tienen menos títulos que yo".



Sacándolo del tema y pregunándole sobre el sonado tema de los árbitros, ya que él en su momento dijo que el Olimpia llamaba a los árbitros para pedir quién quería que les pitara, dijo: "No, yo no hablo más de eso, sin micrófono te cuento", le expresó a un periodista.

"Hasta el jueves voy a tratar de hablar y no voy a hablar tres meses, hay periodistas que dan pena, tienen una vida personal muy complicada y juzgan a todo, entonces calladito, trabajaré, si me sacan me sacarán sino seguiré en esto, me da lo mismo", añadió.

SOBRE EL TATO GARCÍA

"Se mete con los árbitros, con la liga, con los entrenadores. Lo que veo es que hay un poco de cobardía de decir las cosas, sinceramente, no sé si hay falta de huevos o son intereses", dijo Tato García sobre Héctor Vargas ayer, hoy el argentino le ha respondido de manera fuerte.

"Yo me considero un técnico que me preparo para trabajar y trato de manejar a mi equipo como manejo mi cuerpo, alguien que no domina su cuerpo no puede dominar su equipo, está gordo, ¿qué le va a decir a sus jugadores?, ¿que adelgacen?", soltó.

Y siguió: "Tengo 60 años, eso no me hace; todos sabemos quiénes somos y si no, que le hagan un control antidoping como el que le hicieron cuando jugaba en Chile, que le hagan un control antidoping, investiguen eso, nada más te digo...".