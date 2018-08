El último ataque de Héctor Vargas a periodistas hondureños

Además de atacar a Martín "Tato" García, el entrenador de Real España, a quien llamó "gordo" y solicitó le hicieran una prueba antidoping, el argentino Héctor Vargas también lanzó dardos a reconocidos periodistas deportivos del país.

Vargas anunció además que desde el próximo lunes, después del clásico ante Real España, se llamará al silencio por los siguientes tres meses con el objetivo de evitar más cruces verbales.

"Esta decisión es propia, yo todas las declaraciones que hago son propias y no afectan en nada al club. Por ahí si alguna vez le he tirado a la Federación fue porque yo creo que es así o porque un directivo se sienta afectado", dijo el lunes.

LEER: EL ATAQUE DE VARGAS A TATO GARCÍA

"Yo no acepto recomendaciones de nadie, tengo 45 años de fútbol. Cuando estoy equivocado puedo reconocer, pero tienen que ser de alguien que entienda más de fútbol, pero hay muy pocos en el país. No puedo escuchar las recomendaciones de (Orlando) Ponce Morazán, Yanuario Paz o de gente que no puede ni aconsejar a su familia", dijo sobre los periodistas.

También lanzó indirectas contra Juan Carlos Pineda, director del programa Fútbol a Fondo de Televicentro a quien señaló de alquilarle una cancha en mal estado al Olimpia.

"Esta claro que cuestione, siempre que uno habla defiende sus intereses, hay un periodista que alquila la cancha a Olimpia y no quiere que le toquen su lugarcito ahí guardado, es la única cancha sintética con hoyo que conozco y se la alquila al Olimpia a buen precio", señaló Vargas.