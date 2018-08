Ponce Morazán responde a Héctor Vargas y lo llama "megalómano, paranoico y narcisista"

El entrenador Héctor Vargas destapó una nueva polémica atacando al técnico del Real España Martín García y también a reconocidos periodistas del país.

Vargas en sus primeras declaraciones llamó "gordo" al Tato y solicitó le hicieran una prueba antidoping, además lanzó dardos a periodistas como Orlando Ponce Morazán, Yanuario Paz y Juan Carlos Pineda Chacón.



"Yo no acepto recomendaciones de nadie, tengo 45 años de fútbol. Cuando estoy equivocado puedo reconocer, pero tienen que ser de alguien que entienda más de fútbol, pero hay muy pocos en el país. No puedo escuchar las recomendaciones de (Orlando) Ponce Morazán, Yanuario Paz o de gente que no puede ni aconsejar a su familia", dijo sobre los periodistas.



Tras el ataque, el periodista Orlando Ponce no se quedó calladó y respondió a las declaraciones de Vargas en sus redes sociales y lo llamo "megalómano, paranoico y narcisista", entre otras cosas.



"Lo percibí desde siempre, pero asomó la cabeza, ya en el Olimpia. Es megalómano, paranoico, narcisista, egocéntrico y despiadado con la lengua. Su irreverencia no tiene límite. Lo peor de todo es que como muchos, construyó una casa con techo de vidrio", escribió Ponce Morazán en respuesta al argentino.





Luego Ponce siguió atacando a Vargas e ironizó pidiendo se realice un monumento en honor a Vargas.



"Demando que levantemos un monumento por los cuatro títulos que ganó en la Liga Nacional y que por lo menos el Yankel lleve su nombre. No seamos mezquinos y demosle el reconocimiento al argentino. Hagamos la prueba antidoping por lo menos, no seamos tacaños!", señaló Ponce en su segundo Tuit.





Vargas anunció además que desde el próximo lunes, después del clásico ante Real España, se llamará al silencio por los siguientes tres meses con el objetivo de evitar más cruces verbales.